Ibai Llanos pone un alto a las críticas por su físico

Ibai Llanos decidió comenzar el 2024 con un importante cambio para su salud: bajar de peso. A través de X, el streamer español habló sobre su aumento de peso y que se ha convertido en objeto de burlas dentro de Internet.

"Cada día recibo cientos de mensajes sobre mi cambio físico. Muchos intentan hacerme daño y otros incluso me llegan a hacer gracia", escribió a sus seguidores.

El influencer reconoció que, desde hace un tiempo atrás, descuidó su salud por dar prioridad al trabajo: "El principal problema que tengo con mi cambio físico es que no me doy la suficiente prioridad a mí mismo. No me cuido. Ni física, ni mentalmente. O al menos no lo suficiente".

Ibai Llanos, quien es uno de los creadores de contenido con más suscriptores de habla hispana, calificó dicha práctica como un "grave error", pero está dispuesto a remediarlo para sentirse bien consigo mismo.

Ibai Llanos promete conseguir un cambio físico por su salud

En su perfil oficial, Ibai Llanos indicó que no es la primera vez que se propone reducir su peso para mantenerse con mejor salud.

"Llegué a perder 17 kilos en mi mejor momento (hace unos 6-7 meses) pero me cuesta mantener la constancia porque estoy absolutamente desbordado de trabajo. Sé que se puede ver como una excusa. Lo puede ser. La realidad es que tengo que pensar mucho más en mí", añadió.

El comentarista deportivo enfatizó que no pretende restar mérito a lo que ha logrado durante su trayectoria. De hecho, está consciente que ha enfrentado desafíos más grandes, mismo que ha sabido librar por su constancia y disciplina:

"Considero que he hecho cosas más (o igual) de difíciles a nivel de disciplina y esfuerzo que mi cambio físico en mi propio trabajo. Llevo siendo absolutamente impecable (a nivel esfuerzo) diez años en mi trabajo".

En este 2024, Ibai Llanos buscará ser un ejemplo y superar las críticas que lee en redes sociales, donde lo señalan de tener sobrepeso y obesidad.

Al respecto, mencionó "Conseguiré mi cambio físico. Estoy seguro. Nunca me lo he quitado de la cabeza. Y vosotros también. No me cabe duda. Quiero ser un ejemplo para muchos de vosotros, y lo haremos. 2024 será increíble. Cuidaos mucho (en todos los aspectos). Es importante".

Ibai Llanos y su discurso sobre gordofobia

Anteriormente, Ibai Llanos había mostrado a su comunidad de Twitch imágenes de su proceso para bajar de peso, el cual incluía asistir al gimnasio y llevar una dieta equilibrada. Por estas acciones, en su momento, se le acusó de gordofobia.

En marzo de 2023, el influencer anunció una línea de comida rápida en colaboración con el chef español Dani García, "The Gaming Family". A su vez, explicó que había pausado su entrenamiento por la polémica, ya que lo criticaron por promover "comida rápida".

Ante esto, en su canal de Twitch dijo: "Hay creadores de contenido anteriores a mí que han sacado un menú y no ha habido ningún tipo de problema. Menús que, evidentemente, han tenido sus hamburguesas, churros, bocatas, incluso bebidas alcohólicas, y no ha pasado nada".

Y concluyó "El problema es cuando lo hace alguien que está gordo y lo hace alguien como yo. Si yo fuese un tío musculado y les presentara este menú, no habría ningún tipo de problema. Pero como estoy gordo, parece que no tengo derecho a poder tener un menú o un restaurante".

