Humberto Zurita, tras "La Reina del Sur"

La realidad no es algo que se pueda ocultar, en especial, cuando se habla del presente de México en los temas políticos y de seguridad, considera el actor Humberto Zurita, quien alista el retorno del político y narcotraficante “Epifanio Vargas” en la segunda temporada de “La Reina del Sur” junto a Kate del Castillo.

Aunque el guion de “La Reina del Sur” llegó a la televisión en 2011, para Humberto Zurita, la trama propuesta por Arturo Pérez-Reverte en su novela muestra facetas que dolorosamente no han cambiado y se han recrudecido en los últimos años en nuestro país.

“Creo que en México, así como en toda Latinoamérica, existe una gran corrupción en los medios políticos. Sí pienso que en ‘La Reina del Sur’ hay una especie de denuncia, no estamos intentando hacer una apología al mal, al contrario, tratamos de generar denuncia. En mi caso con ‘Epifanio’, mostrar cómo se mueven los hilos del poder, cómo es que un narcotraficante puede ser contendiente a la presidencia de un país”.

Humberto señala que a través de contenidos como “La Reina del Sur” en su adaptación televisiva, el público puede comprender desde una lectura más ligera sobre cómo se originan situaciones de corrupción que fuera de la ficción, siguen siendo muy latentes en México.

“En mi país, México, hoy en día siguen prófugos muchos políticos que participaron en el sexenio pasado en una gran corrupción. Creo que van muy de la mano los políticos como los narcotraficantes, sin ellos no tienen el poder que hoy tienen”.

Paz emocional

El personaje se basa completamente en el imaginario de su autor, Arturo Pérez-Reverte. CORTESÍA

Ante lo delicado de las temáticas que aborda “La Reina del Sur” sin censura de por medio, Humberto Zurita puntualiza la importancia de tener estabilidad emocional para saber separar el objetivo de su trabajo actoral de lo que pasa con su vida privada fuera de los set de filmación.

“Desafortunadamente, es algo que va de la mano con la realidad, nosotros simplemente somos intérpretes, nos basamos en personajes que de alguna manera nacen de la realidad, no son ficción. Yo no recurro a una terapia o algo que me tenga que sacar del personaje que interpreto. Trato de disfrutar ese personaje, ese trabajo, generar un personaje de carne y hueso para que el público lo pueda entender para bien o mal”.

Aunque “Epifanio Vargas” puede tener referencias sobre políticos de la realidad, Humberto Zurita puntualiza que su intención no es caricaturizar ni asemejarse a nadie de la política mexicana o latinoamericana, pues su personaje se basa por completo en el imaginario de su autor Arturo Pérez-Reverte.

“Al personaje yo lo construyo a través de la psicología, de lo que estoy leyendo. Quizá sí tiene tintes de algunos de los presidentes que ha tenido México, te das cuenta que ‘Epifanio Vargas’ es un ranchero, un tipo que de alguna manera tiene cierta ignorancia en su cultura y hay algunos ex presidentes que han tenido esos tintes, así como situaciones que se parecen mucho a momentos que tuvieron que ver en los sexenios pasados de mi país”.