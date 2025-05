Soy la llama que no se apaga en el santuario de Delfos. Que el humo del laurel y el murmullo de las aguas de la Castalia guíen tu sendero. Escucha muy bien mortal, porque lo que está escrito en las estrellas, también tiembla en el abismo.

Oráculo de Pitia del 17 y 18 de mayo | Profecías para los doce signos zodiacales

ARIES (21 marzo – 19 abril)

Fuego impaciente, el carnero embiste contra puertas selladas. No todo lo que arde es luz; algunos fuegos ciegan. Detén tu paso si el eco no responde. La respuesta que buscas llegará cuando calles la pregunta.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Tierra profunda, tu terquedad es tu lanza y tu yugo. Un festín viene, pero no todo pan alimenta. Quien acumula oro en el pecho, corre el riesgo de volverse estatua. Mira con desconfianza lo que parece estable.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Aire doble, tu lengua es oráculo y trampa. Dos caminos se abren: uno hacia el ruido, otro hacia la verdad. Calla si no puedes hablar con claridad. A veces, la confusión es enviada por Hermes para probar tu espíritu.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Agua del alma, te escondes en tu concha como si el mundo no te viera. Pero los astros no permiten la invisibilidad. Quien teme a la marea, nunca hallará perlas. Mira hacia adentro, pero no te entierres en ti.

LEO (23 julio – 22 agosto)

Estrella ardiente, hay tronos vacíos que invitan a extraviarse. Aquel que se cree luz, teme a su propia sombra. Cede, aunque sea por estrategia.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Mentora del orden, vigilante del mínimo detalle. Pero el caos también es mensajero de los dioses. Quien no acepta el desorden, rechaza la creación. No controles lo que nació para fluir.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Balanza celeste, el juicio que emites pesa más que tu palabra. Se avecina una decisión que no permitirá neutralidad. Quien no escoge, ya ha elegido el vacío. Mira con los ojos de Themis, pero actúa con el filo de Atenea.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Dueña del abismo, el veneno en tu aguijón también es cura. No reprimas lo que nace en la oscuridad. Quien se teme a sí mismo, nunca dominará el mundo. Usa tu poder, pero no te dejes devorar por él.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Arquero del horizonte, tu flecha se dispara antes de ver el blanco. Hay promesas que son cadenas disfrazadas de aventuras. Quien siempre huye, olvida qué lo persigue. Detente, observa, dispara con propósito.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Cumbre nevada, construyes imperios en silencio. Pero el peso del deber puede convertirse en cadena. El que no aprende a caer, nunca sabrá qué significa ascender. Permítete errar sin perder el propósito.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Portadora del agua, orfebre del destino. Quieres cambiar el mundo sin mojarte las manos. Quien predica desde la torre, olvida el barro del pueblo. Baja, toca, transforma desde dentro.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Sueño encarnado, nadas entre mundos. Pero hay peces que olvidan cómo respirar en la superficie. La intuición sin acción es niebla. Despierta antes de que se esfumen tus visiones.

Estos vaticinios han sido dictados por Apolo a través de mi lengua en llamas. No los ignores, porque quien desprecia al oráculo, camina ciego hacia su destino. Nos veremos en el humo del incienso y el eco de la verdad.

