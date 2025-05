Nana Calistar: Horóscopos para HOY 13 de mayo de 2025

Aries

No descuides a tu pareja en asuntos que no aportan nada positivo. Protege tu paz e integridad: quien intente arrebatártelas no merece tu atención. Tampoco permitas que tu familia te manipule o te haga caer en chantajes que sacrifiquen tus sueños por los suyos.

Tauro

Se presentan excepcionales oportunidades, pero es momento de dejar la pereza atrás: cualquier proyecto que te propongas puede concretarse si realmente lo deseas. No respondas con la misma moneda a quienes te hieren; descender al mismo nivel no vale la pena. En el plano amoroso, una relación significativa continuará fortaleciéndose si la sigues cuidando. Además, pronto se perfila un viaje, muy probablemente al extranjero.

Géminis

Es momento de tomar la iniciativa y enfrentar de frente aquello que no va como esperas. Confía en tus capacidades y da el paso para concretar ese proyecto que has pospuesto por falta de recursos o tiempo. Ámate y respétate: no permitas que nadie apague tu ilusión de ser feliz. Recuerda que solo tú tienes el poder de crear tu propia dicha.

Cáncer

Permítete sorprender por la vida y demuestra de qué eres capaz. Aunque haya quienes deseen minar tu alegría, tú siempre les llevas la delantera. Si tienes pareja, controla los celos: cultiva el amor propio y la autoestima, porque solo quien se valora realmente puede ser feliz.

Leo

No permitas que nada ni nadie te derribe: es hora de ir tras esa alegría que aún no encuentras, ya sea en el trabajo, la familia o el amor. Date permiso de alejar de tu vida a quienes solo buscan dañarte. Además, en breve podría surgir la oportunidad de un viaje.

Virgo

Se acerca un viaje trascendental que te dará el espacio para reflexionar sobre lo que realmente deseas y necesitas para ser feliz. Aprovecha para fortalecer tu seguridad y evitar que vuelvan a tomar ventaja de ti. En el terreno económico, prepárate para cambios importantes, aunque tus gastos actuales podrían impedirte sacarles partido si no ajustas tu presupuesto. En tu círculo cercano, una amiga se prepara para ser mamá y muy pronto recibirás noticias relacionadas con compras, ventas o la organización de una celebración.

Libra

Estás en un momento de depuración: es hora de alejar de tu vida a quienes han sido falsos o te han frenado. Se presenta una fase un poco complicada que reclama tu atención, especialmente en trámites y documentación. Cuida tus reacciones y tus palabras para no empeorar las cosas. No vuelvas a depositar tu confianza en quienes ya te han engañado o mentido.

Escorpión

Hoy podrías descubrir la traición de un amigo muy cercano, lo que te dejará dudas sobre cómo actuar. Estate alerta: alguien de piel clara se acercará con intenciones poco claras, y un viejo amor que vuelve no traerá nada bueno. En el plano de la salud, sin embargo, se avecinan mejoras: si has estado lidiando con alguna dolencia o infección, pronto notarás un alivio significativo.

Sagitario

Sé auténtico y no temas comunicar lo que llevas dentro. No te desgastes en criticar a quienes con sus comentarios sólo buscan provocarte; aléjalos y no permitas que sigan minando tu ánimo. Se avecinan desafíos intensos, pero evita lanzarte a lo loco a por todas: avanza paso a paso, con paciencia, y alcanzarás tus metas. En el ámbito económico, experimentarás mejoras significativas: tu situación financiera dará un giro positivo en los próximos meses.

Capricornio

El romance deja de ser tu eje principal: descubrirás que tu felicidad no depende de tener pareja; aunque regresen viejos amores, no te preocupes, ya los has dejado atrás. Se avecina un cambio que favorecerá tus finanzas e incluso podría implicar mudarte de ciudad. Tus números de la suerte son el 12 y el 23. Adoptarás nuevas actitudes muy beneficiosas y surgirán oportunidades sentimentales; si estás soltero o soltera, sabrás discernir con quién vale la pena avanzar.

Acuario

Descubrirás que cierta amistad anda hablando de más y podrías verte en aprietos si no pones un freno a esos rumores. Habrá jornadas en que querrás tirar todo por la borda, reconociendo que tu recorrido ha sido duro. En esos días en que te cueste levantarte y sientas que la vida te ha tratado injustamente, recuerda: si no te esfuerzas por alcanzar lo que deseas, nadie lo hará por ti.

Piscis

Ignora por completo las críticas de quienes no han vivido tu historia: si se dedican a echarte veneno, es señal de que avanzas en tu camino. Pronto reaparecerá alguien de tu pasado, alguien con quien quedaron asuntos pendientes; podría volver en cualquier momento para ofrecerte disculpas por lo que sucedió.

