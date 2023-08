Horóscopos de Walter Mercado: predicciones para los signos HOY 1 de agosto

Aries

En el trabajo habrá algunos cambios, por lo que es importante que estés bien organizado y con tus prioridades en orden. Estos cambios pueden ser positivos o negativos, pero es importante que los mires como oportunidades de crecimiento.

Sobre el amor, tus dotes de conquista estarán en su máximo nivel, por lo que será fácil para ti enamorar a varias personas. Sin embargo, es importante que seas honesto con tus intenciones y que no juegues con los sentimientos de los demás.

Números de suerte: 7, 33, 26

Tauro

Los planetas recomiendan que seas más paciente hoy, ya que se te presentarán situaciones que podrían sacarte de control. Es importante que mantengas la calma y que no tomes decisiones impulsivas.

El ambiente en tu centro de empleo se complicará hoy, por lo que es importante que te mantengas al margen. No te involucres en discusiones o conflictos y trata de mantener tu trabajo en orden.

Números de suerte: 34, 2, 19

Géminis

Estás en la etapa perfecta para continuar con tus estudios, ya sea empezar un curso nuevo o terminar el que ya habías empezado. Tienes las capacidades y la disposición para ello, así que no lo dudes. Si te dedicas a aprender algo sobre tu profesión cada vez que tengas tiempo, serás uno de los mejores en tu campo. No te conformes con lo que ya sabes, siempre busca nuevas formas de mejorar.

Números de suerte: 49, 15, 26

Cáncer

Es importante que tengas un balance en tus finanzas. Esto significa que no debes gastar más de lo que ganas y que debes tener un fondo de emergencia para imprevistos. Si no tienes un balance en tus finanzas, es mejor que comiences a fomentarlo hoy mismo. No gastes en cosas que no necesitas y no utilices el dinero que ya tenías destinado para otras cosas.

Números de suerte: 18, 15, 50

Leo

Tu vida social se activará hoy, conocerás personas con las que conectarás muy rápido. Estas personas llegarán para darle más color a tu vida. Mantente abierto y flexible a escuchar las opiniones de los demás, así como sus consejos.

Números de suerte: 30, 12, 27

Virgo

Los astros te dicen que tu palabra cobrará fuerza este martes. Serás capaz de convencer hasta al más incrédulo porque emitirás mucha energía y encanto. Te sentirás muy optimista en cualquier cosa que hagas.

Este es un buen día para expresar tus opiniones, para negociar, para vender o para hacer cualquier tipo de trabajo que requiera de tu comunicación. También es un buen día para socializar, para conocer gente nueva y para hacer nuevos amigos. Si tienes algún proyecto en mente, este es el día para ponerlo en marcha. Los astros te están apoyando, así que no lo dudes.

Números de suerte: 50, 14, 36.

Libra

Estás en un excelente período para compartir tiempo con tus amistades y hacer reuniones, demuestra el buen anfitrión que eres. Contagiarás con tu alegría a todo aquel que decida estar al lado tuyo.

Te sentirás muy cómodo y relajado en compañía de los demás, y serás capaz de crear un ambiente agradable y divertido. Tus amigos y familiares apreciarán tu compañía y se sentirán felices de estar contigo. Aprovecha este período para disfrutar de la compañía de los demás y para crear recuerdos que durarán toda la vida.

Números de suerte: 47, 4, 27.

Escorpio

Estás en un buen momento para buscar nuevas formas de crecer en el ámbito profesional y personal. Ya te cansaste de estar estancado y no habrá nada que te haga cambiar de idea.

En el ámbito profesional, estás dispuesto a tomar riesgos y a salir de tu zona de confort para alcanzar tus objetivos. Estás dispuesto a aprender cosas nuevas y a desarrollar nuevas habilidades. También estás dispuesto a trabajar duro y a sacrificarte para alcanzar tus metas.

En el ámbito personal, estás dispuesto a mejorar tu relación con tu pareja. Estás dispuesto a ser más comprensivo, más paciente y más cariñoso. También estás dispuesto a resolver los problemas que puedan surgir en tu relación, sin embargo, ten cuidado de no ser infiel, celoso y controlador, podrías perderlo todo.

Números de suerte: 5, 10, 33

Sagitario

Se te aconseja ser más consciente de lo que dices, dado que podrías lastimar a alguien con tu sinceridad. Antes de hablar, piensa dos veces en tus palabras, las personas que te rodean aprecian tu sinceridad, pero también es importante ser considerado con sus sentimientos. Recuerda que todos tenemos diferentes puntos de vista y experiencias, y lo que para ti puede ser una simple observación, para otra persona puede ser algo hiriente.

Si te preocupa herir a alguien con tus palabras, siempre es mejor pecar de precavido y no decir nada. También puedes intentar expresarte de una manera más indirecta o diplomática, por otro lado, si harás cambios en tu hogar, consúltalos con todos los que viven allí, especialmente importante si los cambios va a afectar el espacio de alguien o su estilo de vida.

Números de suerte: 11, 32, 19

Capricornio

Los obstáculos económicos que han estado en tu camino se desvanecerán y a partir de hoy podrás disfrutar de mucha abundancia. El proyecto que emprendes en este día promete ser muy lucrativo, así que no lo dejes pasar, también es importante que seas prudente con tu dinero y que no lo gastes de forma impulsiva. Recuerda que el dinero es un recurso valioso que debe ser utilizado sabiamente.

Números de suerte: 22, 8, 45

Acuario

Es importante que no te dejes llevar al 100% si acabas de conocer a alguien en un sentido romántico. Ir a ciegas con alguien que no es de tu total confianza podría ser un riesgo. Está bien experimentar, pero con cuidado. Es importante tomarse el tiempo para conocer a la persona y para construir una relación de confianza, también es importante ser honesto con la persona sobre tus expectativas y sobre lo que estás buscando en una relación.

Si te sientes cómodo con la persona y sientes que puedes confiar en ella, entonces puedes comenzar a abrirte más a ella y a compartir más sobre ti mismo, pero recuerda que siempre debes ser cuidadoso con tu información personal y con tu privacidad.

Números de suerte: 18, 9, 13

Piscis

La energía de la Luna está sobre tu signo, lo que significa que tendrás la inquietud de envolverte amorosamente con alguien que ya tiene pareja. Sin embargo, es importante que no formen un triángulo amoroso, ya que no es bueno para nadie. Los triángulos amorosos pueden ser muy destructivos y pueden causar mucho dolor a las personas involucradas, si lo estás pensando es importante que pienses en las consecuencias de tus acciones.

¿Estás dispuesto a lastimar a la pareja de la persona que te interesa? ¿Estás dispuesto a lastimarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a lastimar a la persona que te gusta? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, entonces es mejor que no lo hagas. Hay muchas otras personas en el mundo con las que puedes formar una relación, así que no te conformes con alguien que ya está comprometido.

