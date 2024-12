Aries

Un ciclo se cierra y, con él, la llegada de un embarazo o nacimiento traerá mucha felicidad y serenidad a tu vida. No te entregues a quienes solo se acercan cuando te necesitan, ya que esas personas no aportan nada positivo y solo causarán problemas. Si tienes pareja, una noticia los fortalecerá aún más y alejará a una persona que ha estado interfiriendo en su relación. Habrá mejoras en tus finanzas y la oportunidad de iniciar un proyecto, curso o estudios dentro de un mes, como máximo. Alguien de una ciudad distante comenzará a mostrarte interés de una forma genuina, moviéndote profundamente, y podrías dejarte llevar sin darte cuenta. Si tomas el control de la situación, podría surgir una relación duradera, aunque deberán afrontar la distancia.

Tauro

Una amistad del pasado regresará a tu vida, y entre ustedes renacerá ese lazo de amistad que se había perdido. No sigas intentando cambiar por alguien que no lo merece. Se avecina un viaje muy importante, y en tu relación (si tienes una) habrá mucho amor y pasión. Alguien que te causó mucho daño en el pasado volverá; perdona, pero no caigas de nuevo en los mismos errores. Mantente firme en tus deseos y necesidades, ya que la mayoría de las veces logras cumplir tus objetivos y siempre buscas estar bien. Te preocupas mucho por tu físico, pero estás en una etapa en la que las cosas pueden volverse algo confusas.

Géminis

En la medida en que des, recibirás, así que deja de ser egoísta. Habrá cambios en tu estado de ánimo, mejorarás en lo económico y comenzarás a planear un viaje con familiares en las próximas semanas. Cambia tu perspectiva sobre la vida y busca ser más positivo en todo lo que hagas, ya que de esta manera atraerás todo lo que deseas. No caigas en la rutina, persigue cada sueño y meta, pues eso es lo que te mantendrá firme y más fuerte que nunca. Se avecinan problemas complicados en tu relación, si tienes una. También, se aproxima el fin de una relación amorosa, con dolor y cierre de ciclos que te dejarán valiosas lecciones y nuevos caminos por explorar.

Cáncer

La vida te presentará pruebas que te ayudarán a madurar y a reconocer el gran amor que te rodea. Recuerda que la vida no es difícil por sí misma; eres tú quien decide cómo vivirla y con quién complicarte. Ten cuidado con noticias dentro de tu núcleo familiar que podrían ser falsas y causarte problemas. Aprende de tus experiencias pasadas para evitar repetir errores; lo que ya pasó no se puede cambiar, así que deja que la vida siga su curso y fluya de la mejor manera posible. Ten en cuenta que tu necesidad de pareja a veces puede llevarte a cometer graves equivocaciones.

Leo

Ponte las pilas y cuida tu alimentación para evitar problemas, ya que te cuesta mucho bajar de peso. El amor del pasado regresará, y tendrás suerte en juegos de azar. Sin embargo, podrías recibir noticias no tan agradables sobre tu familia o una persona cercana, lo que podría generar cierta inestabilidad. Evita involucrarte en relaciones prohibidas, ya que podrías salir muy lastimado; recuerda que no es el momento de ponerte a disposición de nadie. Ten cuidado con las personas que llegan a tu vida, ya que algunas solo buscan obtener información para luego perjudicarte. Estás por iniciar una relación, pero durará poco, ya que los celos y los fuertes caracteres de ambos no lograrán sostenerla.

Virgo

Deja de engañarte a ti mismo, aprende a ver la vida tal como es y no te hagas ilusiones con cosas que no existen. Una amistad del pasado te pedirá perdón por errores cometidos, reflexiona si realmente vale la pena perdonar. Tu principal problema es que sigues guardando rencor por los errores de otras personas y no has logrado superar lo que hicieron. No esperes que la gente cambie por ti, ya que solo te decepcionarás; mejor aprende a aceptarlas con sus defectos si realmente te importan. No permitas que nadie frene tu camino, no te pongas límites por los demás, persigue lo que te hace feliz y deja de buscar amor, cariño y atención donde no los hay.

Libra

Se avecina un enfrentamiento en el que podrías poner en riesgo tu integridad por alguien que te revelará su verdadero ser, dejándote en shock. Grandes oportunidades en el ámbito laboral están por llegar, así como una noticia del extranjero que te llenará de felicidad. Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión tan esperada. Recuerda tu valor y no te rebajes por nadie. Has estado atravesando momentos de tristeza en estas fechas, pero no es momento de caer o sentirte mal; es el momento de ponerte las pilas, reconocer quién eres, lo que vales y todo lo que podrías lograr.

Escorpión

Tienes envidias a tu alrededor, pero no dejes que eso te detenga. La mala energía de las personas puede afectarte, especialmente en tus proyectos, pero ignóralo y sigue adelante. Se aproxima un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención y todo saldrá muy bien para ti. Una amistad sufrirá una pérdida y necesitará tu apoyo. Habrá muchas fiestas y copas, pero ten cuidado con los excesos, sin importar cuáles sean. Ten cuidado con la amistad de un amigo que no te ve con buenos ojos y siente mucha envidia, pensando que le estás quitando lo que cree que le corresponde. Estás por iniciar una etapa de renovación, y tu cuerpo mejorará, aunque desde lejos, ya que de cerca no será tan evidente.

Sagitario

Cuídate de caídas y fracturas, ya que podrías enfrentarte a ellas en los próximos días. Habrá muchos sentimientos encontrados que podrían llevarte a una depresión temporal. Pondrás en su lugar a ciertas personas que han tratado de aprovecharse de ti. Si descuidas tu alimentación, podrías ganar peso rápidamente, por lo que es fundamental hacer ejercicio, especialmente en estas fechas, para mantenerte en forma. Recuerda que el año ya está por terminar, y aunque tenías muchos propósitos, aún no has cumplido ninguno; hazlo, aunque sea por tu salud. Podrías ser víctima de un fraude, así que ten cuidado con en quién confías tu dinero, ya que no es un buen momento para invertir o permitir que alguien más maneje tu economía. Se avecinan muchos trabajos, reuniones y conversaciones con tus superiores sobre cambios y nuevos horarios.

Capricornio

Es momento de empezar de nuevo en el ámbito de la amistad. Pon atención, o podrías perder a personas que realmente importan por darle demasiada importancia a quienes no valen la pena. Habrá cambios en los planes de un negocio que tenías en mente, y la llegada de una persona que te confundirá mucho en el terreno amoroso. Habrá días en los que mostrará mucho interés por ti, pero en otros ni siquiera te recordará. Se avecinan cambios importantes; la venda se te caerá de los ojos y dejarás de ser tan ingenuo o ingenua. Te darás cuenta de lo equivocado que estabas al pensar que esa persona era diferente a las demás.

Acuario

No des por sentado algo que desconoces o no entiendes completamente, ya que si tienes pareja podrías crear un conflicto innecesario. Recuerda tener seguridad en ti mismo y confiar en lo que eres y lo que tienes; si no es así, no vale la pena seguir en esa relación. Es el momento de concluir y cerrar proyectos que no te interesan; si no tienes ganas de seguir adelante con ellos, déjalos y enfócate en lo que realmente te apasiona, pues eso te traerá mayor satisfacción. Aprovecha el tiempo en familia y disfrútalo al máximo. Si te gusta el alcohol, ten cuidado, ya que podrías cometer un error si no estás completamente consciente.

Piscis

Se avecinan noticias importantes y dinero está por llegar. No sigas justificando los errores de otras personas, déjalos que enfrenten las consecuencias de sus actos y enfócate en ti mismo antes de intentar solucionarles la vida. Si tu pareja te muestra celos, no agrandes el problema; no tardes más de tres semanas en recibir una sorpresa relacionada con tu pasado oscuro. No descuides tus sueños o proyectos, ya que hay muchas envidias a tu alrededor que podrían afectar todo lo que has trabajado por lograr. Arreglarás tu vehículo y pronto viajarás con alguien importante para ti.

