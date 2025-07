Horóscopo Negro para ESTE fin de semana; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Tienes la cabeza llena de cosas, Libra. Mil pensamientos, mil dudas, mil decisiones pendientes que no paran de empujarse unas a otras para ver cuál resuelves primero. Y eso, te está agotando. Porque por más que intentes mantener el equilibrio, tú también te quemas.

Este fin de semana no puedes seguir funcionando como si nada. Como si no pasara nada. Como si pudieras con todo. No eres el salvavidas emocional de todo el mundo. Y aunque se te dé bien apagar fuegos ajenos, ¿quién está apagando los tuyos?

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Puedes seguir fingiendo que todo está bajo control, que tienes la mente ordenada, que sabes lo que haces. Pero tú y yo sabemos que no es del todo cierto. Y no pasa nada. Te cuesta admitirlo, porque te da miedo mostrarte vulnerable. Porque cuando tú sientes que se te escapa algo, te encierras. Te tensas. Te alejas.

Escorpio: deja de vivir el dolor por anticipado. Si va a doler, dolerá. Pero no lo sufras antes de tiempo. No alimentes ese lado oscuro tuyo que te arrastra a imaginar lo peor. Tú no viniste a este mundo para sobrevivir con miedo. Viniste a transformarte, y con ello, transformar todo lo que tocas.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Este fin de semana no hay que dramatizar, hay que reaccionar. Porque hay algo que no encaja. Algo que te viene rondando la cabeza. Y aunque tú sueles verlo todo con aventura, con optimismo, con ese “ya pasará”… esta vez te has vuelto más serio, más observador, más reservado. Y eso no es casualidad.

No confundas tu generosidad con entrega ciega. Eres leal, sí. Pero no seas ingenuo/a emocionalmente. No cargues más con quien no te aporta ni la mitad. Este finde vas a ver quién realmente merece estar cerca de ti. Y no porque lo diga. Sino porque lo demuestra.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Ahora sí, Capricornio. Te has quitado la venda, el peso, la excusa… incluso el miedo. Estás en un punto en el que nada ni nadie te frena. Vas a por lo tuyo con una determinación que hasta a ti te sorprende. Esta vez no hay medias tintas. Esta vez vas en serio. Y lo mejor: te lo crees.

Este fin de semana la energía va a empujarte a hacer algo que no sueles permitirte con facilidad: conectar. De verdad. Desde el corazón. Hay alguien que se ha ido quedando lejos, no por nada malo, simplemente por el ritmo. Por el tiempo. Por tu agenda eterna. Pero tú sabes que hay personas que no deberían perderse solo porque tú estás demasiado centrado en cumplir objetivos.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Tú no eres de armar escándalo por cualquier cosa, Acuario. No te va el drama barato ni las escenas innecesarias. Pero cuando empiezas a sentir que alguien se está aprovechando de tu energía, tu forma de protegerte es clara: te alejas. Te vuelves aire. Sin explicaciones, sin despedidas.

Este finde vas a notar que tu paciencia está en mínimos. Que ya no tienes espacio para quienes te hacen sentir como si tu entrega fuera obligatoria. Porque cuando tú das, lo haces sin condiciones. Pero si no hay reciprocidad, borras. Y sin culpa. Es un buen momento para poner límites claros.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Piscis… ahora mismo tu mente es un torbellino. Mil ideas, mil planes, mil versiones de ti compitiendo por salir. Por dentro, estás en plena ebullición, incluso si por fuera parece que estás en modo pausa. Lo sabes. Lo sientes. Hay una parte de ti que te empuja a hacer algo grande. A moverte. A crear. A cambiar.

Este finde llega para que cierres capítulos. Para mirar de frente lo que ya no encaja y tomar decisiones. No esperes más señales mágicas. No sigas estancado en cosas que ya dejaron de vibrar contigo. Corta. Suelta. Libera. Y si te da miedo volver a empezar, recuérdate esto: Ya lo has hecho antes. Y cada vez, has salido más fuerte.

Con información del Horóscopo Negro

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO