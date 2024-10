Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 7 al 11 de octubre

Aries

Aries, en el Tarot, te aparece la carta del Carruaje, que te aconseja no detenerte y seguir avanzando sin temor. Últimamente, el signo de Aries parece estar reflexionando mucho, sin tener claro hacia dónde se dirige o qué quiere hacer en el futuro. Es momento de actualizarte y aclarar tus pensamientos, especialmente el martes, que es tu mejor día. Define tus metas para alcanzar la felicidad y deshazte de los pensamientos negativos que no te pertenecen, sino que provienen de personas a tu alrededor.

Visualiza el éxito, ya que esta semana será buena: cerrarás un contrato, harás un viaje corto y resolverás temas de pasaporte o migración. También es un buen momento para reinventarte, haciendo ejercicio y mejorando tus hábitos de sueño y alimentación, pues el estrés afecta a Aries en la mente, los nervios y las hormonas. Estás en una fase de crecimiento económico, así que cualquier inversión o crédito que tomes será favorable.

Tus números mágicos serán 10 y 33, con oportunidades de suerte. Sigue estudiando, preparándote y siendo constante en lo que haces. No compartas tus planes para evitar energías negativas. Próximamente, celebrarás un éxito que te motivará a continuar. Tus colores de la suerte serán rojo y azul, y se augura prosperidad sin límites.

Es un buen momento para nuevos proyectos, pero mantenlos en privado. Reinventarte físicamente, ya sea cambiando de estilo o adquiriendo algo nuevo, te dará un impulso de energía. Ayudar a otros también generará karma positivo para ti.

En el amor, si estás en pareja, la clave será la estabilidad, confianza y comunicación, dejando de lado los celos e inseguridades. Si estás soltero, serás compatible con Libra, Capricornio y Leo, que te ofrecerán estabilidad y crecimiento. Evita involucrarte en problemas ajenos y recuerda que actuar con humildad y sin ego te traerá armonía.

Las cartas también indican que recibirás dinero extra y que es prudente ahorrarlo. Se acerca la planificación de un viaje con tu familia para finales de año, y esta semana estará llena de reuniones laborales y eventos. Aunque estarás ocupado, no olvides tomarte tiempo para ti mismo, relajarte y disfrutar.

Tauro

Para Tauro, te sale la carta del Mundo en el Tarot, lo que indica que te esperan viajes imprevistos relacionados con proyectos y trabajo. Prepárate para hacer las maletas. Es importante que mantengas discreción; evita compartir tus planes o hablar de tu vida personal, y aléjate de situaciones que no te corresponden.

Esta semana también es clave para prepararte si tienes una operación estética o médica. Descansa y cuida tu cuerpo y mente, porque todo saldrá bien. El miércoles será tu mejor día, ideal para pedir un aumento, considerar un cambio de trabajo, o aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento.

Vas a experimentar energías encontradas, lo que podría hacerte sentir celoso, enojado o impaciente. Mantén la calma. Tus números mágicos serán 11 y 12, y tendrás dos golpes de suerte en temas de lotería. Sé más amable contigo mismo; no seas tan ahorrativo contigo, si deseas algo, cómpralo y disfrútalo.

Tus colores de la suerte serán verde y blanco, y debes confiar en que el éxito está a tu alcance. Alguien importante te revelará una verdad que te dará paz. Para los Tauro casados, hay posibilidades de embarazo. Además, nunca dejes de estudiar, ya que eres inteligente y habilidoso. Cuida tu piel, cabello y posibles problemas de salud como tumores o quistes, y consulta con tu médico si es necesario.

Si estás en pareja, podría haber propuestas de matrimonio, convivencia o una relación más estable. Si estás soltero, personas de los signos Virgo, Sagitario y Acuario serán compatibles contigo, ofreciendo estabilidad y amor. Considera estudiar áreas como aviación, relaciones públicas o hotelería, que te ayudarán a crecer económicamente.

También será una semana para pagar deudas y sentir que tienes el mundo en tus manos. Sin embargo, controla tu carácter y tus impulsos. Las cartas te aconsejan estar en sintonía divina, recordándote que la vida no es solo trabajo y dinero, sino también espiritualidad. Presta atención a los contratos y las personas a tu alrededor, ya que podrías enfrentar deslealtades. Mantén los ojos abiertos y resuelve tus asuntos sin darle tantas vueltas, especialmente si estás en trámites legales como divorcios o pensiones.

Géminis

Para mis amigos de Géminis, la carta que sale es el As de Oros, lo que indica que seguirás brillando y teniendo suerte, abundancia y estabilidad. El lunes será tu mejor día, y toda la semana te traerá crecimiento económico y desarrollo en temas financieros. No temas lo que otros puedan decir; si hablan de ti es porque estás avanzando. Recibirás una ayuda espiritual importante del Arcángel Miguel, quien eliminará las energías negativas. Esta semana será propicia para firmar contratos y comenzar nuevos proyectos, además de atender temas médicos, como ir al dentista o al dermatólogo, o realizarte una cirugía estética.

Es un buen momento para ahorrar, aumentar tu patrimonio, pedir un aumento de sueldo y asegurarte estabilidad financiera. Tus números de suerte son el 27 y el 41, lo que confirma que eres una persona inteligente y capaz, pero debes evitar sabotearte. Cree en tu capacidad para ser feliz y tener éxito económico. Los colores blanco y rojo serán importantes para ti esta semana. Sal a caminar al amanecer para sanar cualquier malestar. Recuerda que los puntos débiles de Géminis son la matriz y la próstata, por lo que es importante cuidar tu salud.

Lo que has estado buscando y pidiendo se te dará pronto, ya que las energías positivas están alineadas a tu favor. Si estás casado o en pareja, ten cuidado con los pleitos, celos o pensamientos sobre separación. Reflexiona antes de tomar decisiones apresuradas. Si estás soltero, personas de los signos Leo, Libra y Acuario serán compatibles contigo y te traerán amor y comprensión.

Esta semana es ideal para dejar atrás la infidelidad y los celos, así como el miedo a quedarte solo. No olvides que, como Géminis, siempre tendrás compañía. Es el momento de despertar tu carácter fuerte, apartarte de las personas tóxicas y eliminar vicios que puedan afectarte. La carta del Dos de Oros habla de celos y enojos, mientras que la del Siete de Copas indica que tendrás reuniones laborales, celebraciones familiares y que es un buen momento para regalarte algo especial.

Cáncer

Para mis amigos de Cáncer, la carta revela la presencia de enemigos ocultos a tu alrededor. Debes tener cuidado con chismes, traiciones, e incluso posibles energías negativas o brujerías. Es importante que no te confíes de nadie y evites hablar sobre tus metas, ingresos o vida personal, ya que quienes podrían querer hacerte daño están cerca de ti.

Sin embargo, la carta también indica que viene dinero rápido y fluido hacia ti, con oportunidades de estabilidad económica y nuevas propuestas de trabajo o incluso sorpresas relacionadas con la lotería. Tus números de la suerte serán el 01 y el 03, y tu mejor día será el jueves, un día especialmente favorable para cerrar contratos, cambiar de trabajo o solicitar un préstamo que te brindará mayor estabilidad financiera.

En el amor, Cáncer, debes tener precaución. No te apresures ni te dejes llevar por emociones rápidas; avanza con cautela y no te precipites en las relaciones amorosas. Tu color para esta semana será el amarillo y el naranja, símbolos de prosperidad sin límites. Además, es un buen momento para seguir preparándote, ya que las personas de Cáncer tienen gran habilidad en áreas de comunicación, enseñanza o recursos humanos.

También es recomendable que plantes un árbol en casa o tengas plantas o mascotas, ya que esto atraerá energía positiva a tu vida. Sientes la necesidad de viajar y conocer otros lugares, y es algo que te mereces. Empieza a planear un viaje para finales de año, en diciembre o Año Nuevo, ya que vienen momentos de paz y tranquilidad después de un largo periodo de incertidumbre y sacrificios.

Si estás casado o en pareja, las cosas seguirán estables. Para los solteros, los signos compatibles que se acercarán a ti con buenas intenciones son Escorpión, Piscis y Aries, con la promesa de un amor duradero y mágico. Las cartas también indican infinitas posibilidades de crecimiento económico, con la oportunidad de resolver deudas del pasado, pensión alimenticia o problemas en el buró de crédito.

El As de Oros y el Siete de Espadas muestran que el dinero llegará a ti, que recibirás pagos y que se presentarán nuevos proyectos. Además, cualquier trámite legal que tengas pendiente se resolverá a tu favor, dándote el triunfo en tus manos.

Leo

Para mis amigos de Leo, la carta del Sol trae fuerza, estabilidad y crecimiento. Los Leo son personas incansables, inteligentes y con una gran capacidad de trabajo. Sin embargo, su punto débil es su mente, que a veces les juega en contra llevándolos a la depresión, el nerviosismo o los vicios como la comida, el alcohol, el cigarro o las drogas. Es fundamental que trabajes en controlar tus emociones, tu capacidad de trabajo y evitar caer en la frustración.

Tu mejor día será el viernes, en una semana intensa de trabajo o exámenes, que podrás superar sin problemas gracias a tu inteligencia. Eres un signo que atrae a muchas personas por tu liderazgo natural, pero también debes tener cuidado con las envidias y las energías negativas. Presta atención a quienes confías tus asuntos.

Tu punto de salud a vigilar será el estómago, especialmente problemas digestivos o infecciones intestinales. Recuerda que somos lo que comemos, así que es el momento de cuidar tu alimentación. Tus números de suerte serán el 28 y el 36, y tres golpes de suerte te abrirán nuevas oportunidades, incluso laborales en el extranjero. No dudes en decir "sí" a estos cambios, ya que es momento de mover energías.

Tus colores para estos días serán el rojo y el naranja, asociados a la vitalidad. También es recomendable que te enfoques en tu salud: toma vitaminas, adelgaza si lo necesitas, haz más ejercicio y bebe suficiente agua. Fortalece tu mente y sé perseverante en todo lo que te propongas.

Leo, confía en tu intuición, que es una de tus grandes fortalezas. Si sientes que alguien te está engañando o tiene malas intenciones, aléjate de esa persona. Si estás en pareja, todo marchará bien, y si estás soltero, los signos compatibles que se acercarán a ti serán Sagitario, Aries y Géminis, con quienes podrías encontrar estabilidad y un amor verdadero, incluso con propuestas serias como el matrimonio.

Es el momento de tener una visión elevada de tu vida, de apuntar a lo más alto y ser ambicioso en tus objetivos. Debes sanar tu corazón, dejar atrás el pasado, aprender a perdonar y perdonarte a ti mismo para poder avanzar. Las cartas del As de Bastos y el Siete de Bastos confirman que tienes un nuevo negocio, trabajo o proyecto en puerta, que será firme y exitoso.

Virgo

Para mis amigos de Virgo, la carta de la Torre te aconseja cuidar tu patrimonio y controlar tus gastos. Es fundamental que empieces a sanar tu economía, pagues tus deudas y sigas ahorrando, ya que te estás preparando para adquirir una casa, un coche o algo importante que necesitas. Esta semana, tu mejor día será el lunes, y en el ámbito laboral será una semana de éxito. Te reconocerán por tu gran desempeño, y es el momento de dejar que los proyectos y oportunidades lleguen a ti, sin que tengas que buscarlos.

Tu inteligencia y capacidad te destacarán, y esto te permitirá que los demás te ofrezcan proyectos o negocios. Tus números mágicos serán el 07 y el 08, con tres golpes de suerte. Aprovecha estos días para intentar la suerte en juegos de azar, y considera comprarte algún dispositivo electrónico, como un celular o una computadora, para sentir que tu dinero está bien invertido y que estás creciendo económicamente.

Tu punto débil esta semana será la espalda baja y el cuello, así que cuida la tensión acumulada y asegúrate de comer bien y a tus horas. Los colores amarillo y azul te acompañarán, trayendo flexibilidad a tu vida. Trata de ser más adaptable y no tan rígido en tus decisiones y opiniones. Esta semana tendrás un poder extra de convencimiento, liderazgo y carisma, lo que te permitirá destacar aún más.

En el amor, si estás en pareja, ten cuidado con posibles problemas que puedan llevar a una separación. Si estás soltero, los signos compatibles que se acercarán a ti serán Capricornio, Acuario y Géminis, quienes te ofrecerán relaciones estables y crecimiento emocional.

Las cartas también te invitan a pedir un deseo este lunes, ya que se cumplirá casi de inmediato. Es importante que aprendas a dormir mejor y calmes tu mente; no le des tantas vueltas a los problemas, ya que pueden solucionarse rápidamente. Además, las cartas Tres de Bastos y Cuatro de Bastos indican que un amor verdadero, un embarazo o una nueva relación están en puerta, junto con una mayor estabilidad en tu vida.

Libra

Para mis amigos del signo de Libra, ¡muchas felicidades! Estás celebrando tu cumpleaños y viviendo tu mejor momento. Te encuentras en un periodo de reinvención, sabiendo exactamente hacia dónde te diriges y enfocando tus esfuerzos para lograr crecimiento económico. Tu mejor día será el martes, y si estás buscando ideas de regalos, lo ideal para Libra es un buen reloj, una cartera, un perfume de calidad o una invitación para viajar, ¡eso te encantaría!

La carta del Mago te recuerda que estás en un momento en el que todo lo que pidas se te dará. Estás lleno de buena suerte, así que no dudes en pedir ese trabajo, ese ascenso o la oportunidad de iniciar tu propio negocio. Además, si estás remodelando tu casa o comprando cosas nuevas, estás alineado con tu deseo de vivir en un entorno agradable. Colores claros, plantas, y mascotas aportarán energía positiva a tu hogar. También es importante que evites involucrarte en chismes o preocupaciones que no te pertenecen; es el momento de soltar lo que no es tuyo para poder avanzar.

Tus números mágicos serán el 18 y el 29, con tres golpes de suerte. Mantén la calma y no te precipites. A veces, Libra tiende a sobrepensar las cosas, pero es crucial que no te aceleres. Los colores verde y amarillo serán tus aliados, y se te recomienda reconectar con la naturaleza siempre que puedas, ya sea en el mar o en el campo, para renovar tu energía.

Sigue aprendiendo, ya que tu conocimiento será la clave de tu éxito. Te llegará una propuesta de trabajo en el gobierno o en una empresa extranjera, lo cual te dará grandes oportunidades. Sin embargo, sé prudente, no compartas todo lo que sabes ni te involucres en chismes. Si estás en pareja, pronto se irán de viaje. Si estás soltero, los signos compatibles que aparecerán en tu vida serán Acuario, Tauro y Géminis, quienes te brindarán estabilidad y felicidad.

Las cartas también te invitan a soltar lo que no es para ti. Al hacerlo, abrirás espacio para que un gran amor entre en tu vida, uno que será duradero y con una propuesta sólida. Libérate de aquello que ya no te sirve: un trabajo, una casa o incluso una pareja que no te valora. Suelta los vicios que no te pertenecen para poder sonreír de nuevo.

Cuidado con los chismes y las personas malintencionadas que puedan estar cerca. La carta del Seis de Oros advierte de personas con malas intenciones, así que no prestes dinero ni cosas valiosas. La carta del Cuatro de Oros indica que recibirás dinero extra, estabilidad y crecimiento en el ámbito laboral.

Escorpión

Para mis amigos del signo de Escorpión, ¡la carta de la Estrella brilla para ti! Este es un momento especial en el que los astros se alinean a tu favor. Tu mejor día será el miércoles, y estás en una etapa de crecimiento personal y profesional. Si estás considerando una cirugía estética o médica, este es un buen momento para hacerlo, ya que saldrás bien de cualquier procedimiento.

Es importante que levantes la mirada y dejes atrás a aquellas personas que no han estado a la altura. No les des más importancia a sus opiniones; lo que importa es tu bienestar. En el trabajo, se reconocerá tu esfuerzo y dedicación. Además, te están ofreciendo dos trabajos, lo que aumentará tus ingresos.

Recuerda que, aunque tienes un carácter fuerte y sabes hacia dónde te diriges, debes tener cuidado con las traiciones, ya que a menudo te critican o intentan perjudicarte. Fíjate bien en quiénes son las personas que se relacionan contigo. Se vislumbra un viaje, aunque será breve, un ir y venir.

Tus números mágicos serán el 24 y el 30, que representan estabilidad económica y oportunidades de crecimiento. Además, tendrás dos golpes de suerte en juegos de azar. Tus colores de la suerte son el naranja y el negro, y cualquier problema que enfrentes se resolverá de manera mágica esta semana. Haz cambios positivos en tu dieta, en tus hábitos de sueño y busca la paz interior.

Tu creatividad será clave, así que considera estudiar algo relacionado con ingeniería, política, arquitectura o diseño. Si estás en pareja, ten cuidado con posibles traiciones amorosas. Si ya hay tensiones en la relación, es importante que hables claro sobre lo que está sucediendo. Los problemas no se resuelven cerrando los ojos.

Para los Escorpiones solteros, los signos compatibles que se acercarán a ti son Piscis, Cáncer y Leo, quienes te ofrecerán sensibilidad y amor verdadero. Te recomiendo darte baños de flores, canela o manzanas para recuperar energía y estabilidad emocional.

Las cartas también indican encuentros íntimos con amores prohibidos, así que mantén los ojos abiertos y sé consciente de tus decisiones. En el ámbito económico, recibirás una sorpresa que te traerá alegría y estabilidad. El Cinco de Oros augura un ingreso extra y crecimiento económico, mientras que el Dos de Bastos sugiere que debes tener cuidado con los celos y las emociones intensas, así como con problemas estomacales.

Sagitario

Para mis amigos del signo de Sagitario, ¡la carta de la Templanza trae buenas noticias! Esta semana, el Arcángel Miguel estará a tu lado, brindándote apoyo y guía. Tu mejor día será el lunes, y se avecina una estabilidad económica que crecerá con fuerza. Se están abriendo puertas para ese proyecto que tanto has deseado, y estás en proceso de pagar deudas y sanar tu economía. Es un gran alivio saber que te han pagado una deuda que esperabas.

Recuerda que esta semana habrá reuniones laborales y reajustes dentro de la empresa, ya que se avecinan nuevos directivos o dueños. Mantente alerta y abierto a las oportunidades que puedan surgir. También es posible que realices de dos a tres viajes antes de que termine el año, lo que te permitirá cerrar negocios y avanzar en tus proyectos.

Ten cuidado con las mentiras, especialmente las que te cuentas a ti mismo. Sagitario tiende a crear ilusiones o fantasías que pueden no ser reales. Sé firme en tus decisiones y mantén los pies en la tierra. Tus números mágicos serán el 04 y el 26, que auguran estabilidad económica y oportunidades. Te aconsejo invertir en dólares o en oro, ya que eso te proporcionará un buen futuro financiero.

Los colores que te acompañarán serán el morado y el amarillo, que simbolizan la riqueza y la estabilidad. Aprovecha tu energía, sal a caminar por las mañanas y deja que el sol te alimente. También es un buen momento para actualizar tus habilidades; considera tomar un curso de inglés o sobre redes sociales, ya que esto te beneficiará en el futuro.

Recuerda que la base de tu vida es la felicidad, así que búscala constantemente. No te dejes llevar por personas o negocios engañosos; mantén los pies firmes y no caigas en ilusiones. Si estás en pareja, la relación seguirá bien, y si estás soltero o soltera, los signos compatibles que te acercarán son Aries, Géminis y Leo.

Las cartas también te recuerdan que debes cuidar de tu cuerpo, alma y espíritu. Mantén una salud adecuada, controla tus emociones y busca la paz interior. Agradece a la vida y a Dios por cada día, cada oportunidad y cada bendición. Elimina el ego, la soberbia y la avaricia de tu vida para abrir espacio a energías positivas.

Las cartas indican que recibirás buenas noticias en relación a un nuevo trabajo, que tendrás oportunidades de viaje y que podrías experimentar amores fugaces e intensos, aunque quizás no sean duraderos. Mantén una actitud positiva y abierta a lo que el universo tiene reservado para ti. ¡Disfruta de esta semana llena de posibilidades!

Capricornio

Para mis amigos del signo de Capricornio, ¡la Rueda de la Fortuna llega a brindar buenas noticias! Esta semana es crucial para concentrarte en tus labores y estudios, ya que habrá muchas reuniones de trabajo y proyectos nuevos. Desde el lunes hasta el viernes, es esencial que dediques tu energía a realizar bien todas tus tareas y proyectos. Deja de lado los pensamientos negativos, evita los vicios y cuida tu salud; parece que has estado enfrentando problemas estomacales, así que es importante que revises tu alimentación y manejes mejor tus emociones.

Es un buen momento para cuidar tus finanzas, ahorrar y planificar viajes para finales de mes. El miércoles será tu mejor día en términos laborales, así que mantén una actitud positiva y di "sí" a todas las oportunidades que se te presenten. Este es un tiempo para dejar atrás el miedo y la incertidumbre. Además, es probable que estés trabajando en papeles relacionados con estudios avanzados, como tesis o maestría.

Tus números mágicos son el 13 y el 21, que traerán tres golpes de suerte. El miércoles recibirás una noticia inesperada que te llenará de alegría y que podría traerte la oportunidad de un ingreso extra, lo cual te ayudará a saldar alguna deuda.

Los colores que te acompañarán son el amarillo y el naranja, que simbolizan la pasión y la energía en tu trabajo. Recuerda seguir aprendiendo y aprovechando las oportunidades, ya que podrías recibir una oferta muy buena para trabajar en el gobierno o en una empresa internacional.

Si estás en pareja, la relación seguirá estable y tranquila. Para los Capricornio que están solteros, los signos compatibles que se acercarán a ti serán Tauro, Virgo y Escorpio, brindando buenas intenciones y estabilidad.

Ten en cuenta que puede que necesites resolver temas relacionados con documentos de visa, pasaporte o migración, y todo fluirá sin problemas. Sin embargo, se sugiere que limpies tu hogar; si ves cucarachas, esto puede ser un símbolo de resistencia. No te desanimes y sigue insistiendo en tus proyectos, ya que lo lograrás.

Las cartas también indican que debes alejarte de personas tóxicas y energías negativas. Considera cambiar tu teléfono por uno más nuevo y controla cualquier vicio que puedas tener, como el alcohol o el tabaco. También es fundamental que descanses y aprendas a dormir adecuadamente.

Reflexiona sobre cómo te ves para tu cumpleaños en diciembre o enero, qué deseas lograr y cómo puedes avanzar hacia tus metas. Con determinación y enfoque, esta semana puede traerte grandes oportunidades y logros. ¡Aprovecha al máximo esta energía positiva y adelante!

Acuario

Para mis amigos del signo de Acuario, la carta de Los Amantes llega con un mensaje poderoso: estás en un momento ideal para enamorarte, formalizar relaciones y, quizás, incluso pensar en un embarazo. Si has estado evitando compromisos, es hora de dejar atrás esos temores y reconocer que construir un hogar y formar una familia es parte de tu evolución personal. Esta carta también indica que tu vida social se verá activa con reuniones laborales y nuevos proyectos, especialmente el lunes, que será tu mejor día.

Recuerda que eres uno de los signos más dinámicos del zodiaco, así que es fundamental que te mantengas activo físicamente. Sal a caminar, cuida tu alimentación y evita mortificarte por lo que digan los demás. Conéctate contigo mismo y sigue adelante.

Tus números mágicos para la semana son el 05 y el 34, y tus colores serán el negro y blanco, representando la necesidad de equilibrar tu vida en todas sus dimensiones. Esta semana será también propicia para celebraciones; podrías recibir invitaciones a bodas, bautizos o cumpleaños, lo que te llenará de alegría.

Además, se vislumbra una colaboración importante que podría venir del extranjero. Si has estado pensando en emprender un negocio, ¡no lo dudes más! Es el momento perfecto para lanzarte y generar ingresos extras. Prepara tu hogar para las festividades que se avecinan, como la Navidad o el Día de Acción de Gracias; considera hacer algunas remodelaciones o adquirir nuevos muebles.

En el ámbito del amor, si estás en pareja, es probable que haya un embarazo en camino. Para aquellos Acuarios que están solteros, los signos compatibles que se acercarán a ti son Tauro, Géminis y Libra.

Ten cuidado con prestar dinero o pertenencias y mantente alejado de personas con intenciones maliciosas. Aprende a diferenciar entre quienes realmente te aprecian y quienes no. Además, prepárate para recibir una llamada o un mensaje importante sobre un nuevo proyecto o colaboración laboral en los próximos días.

Recuerda también la importancia de abrirte al aprendizaje, considera estudiar inglés o comercio internacional. Y si estás al tanto de alguna situación familiar complicada, es normal sentirse triste o ansioso; está bien expresar esos sentimientos, pero no permitas que te atrapen.

Con todas estas energías y posibilidades, Acuario, ¡prepárate para una semana llena de oportunidades y crecimiento!

Piscis

Para mis amigos del signo de Piscis, la carta del Loco trae consigo un mensaje de suerte, dinero y estabilidad. Tienes la fortuna y el potencial para hacer cambios significativos en tu vida; es el momento de aprovechar esta energía favorable. Siente la transformación que te rodea: es hora de renovarte, ya sea cambiando tu look, comprando ropa nueva o cuidando tu salud. Cuanto más te ames y te cuides, más crecerás.

Tu mejor día será el martes, una semana repleta de propuestas y oportunidades para dejar atrás el pasado. Si hay personas o situaciones que ya no te sirven, este es el momento de decirles: “ya no quiero que formes parte de mi vida”. Recuerda que estamos aquí para ser felices, así que concédele prioridad a tu bienestar.

Tus números mágicos son el 31 y el 40, lo que significa que recibirás tres golpes de suerte. Mantén la confianza en tus decisiones, pero también sé prudente y cauteloso. Es momento de soltar los pensamientos negativos y liberarte de las preocupaciones del pasado. Perdona a los demás y a ti mismo; no has hecho nada malo.

Los colores que te ayudarán esta semana son el azul fuerte y el amarillo, lo que indica que debes administrar mejor tus recursos. Manifiesta lo que deseas en tu vida: felicidad, un buen trabajo, estabilidad y salud.

Sin embargo, ten cuidado con las personas que se acercan a ti; algunas pueden no tener buenas intenciones. Evita prestar dinero y mantente alerta ante las energías negativas que te rodean. Si estás en pareja, las buenas noticias son que se vislumbra un embarazo. Para los solteros, se acercan Sagitario, Escorpio y Cáncer, trayendo amor y estabilidad.

En las cartas también se sugiere que tendrás un motivo especial para ser feliz, y aunque enfrentarás algunas situaciones complicadas, no te dejes llevar por el pasado. No vuelvas a esos amores que ya no te aportan nada. Una buena noticia en tu vida laboral se avecina, especialmente de personas importantes del extranjero.

La carta 10 de Copas y la 11 de Bastos indican que recibirás propuestas laborales que aumentarán tu abundancia. Prepárate para un regalo inesperado que te ayudará a sanar tus deudas y avanzar.

