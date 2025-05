Yo soy Pitia, sacerdotisa de Apolo, y desde la grieta sagrada del Omphalos de Delfos, resuenan las voces del destino. Que mis palabras guíen tu corazón como lo hizo Aspasia con su elocuencia, Hiparquia con su pasión y Diotima con su sabiduría.

Hoy el oráculo habla del amor que se enciende, se prueba o se libera. Escucha tu signo y contempla la senda de Afrodita.

Profecías del amor para 26 de mayo

ARIES (21 de marzo – 19 de abril)

Como Atalanta, te lanzas con fuerza a la conquista, pero este día el oráculo te pide pausa. El amor necesita ahora más escucha que impulso. Si estás en pareja, deja que la otra voz se exprese. Si estás sola, recuerda: no toda victoria es inmediata.

TAURO (20 de abril – 20 de mayo)

Te mueves como Safo de Lesbos entre versos y caricias. Hoy, el amor se cultiva en la dulzura y en el detalle. No insistas en lo que no fluye: hay un alma que te observa en silencio, esperando que su mirada se cruce con la tuya.

GÉMINIS (21 de mayo – 20 de junio)

En el umbral de tu mes, las deidades te prueban. Como Diotima de Mantinea, quien enseñó a Sócrates sobre el amor, tú también tienes palabras que hechizan. Úsalas con verdad. Un amor superficial podría revelarse como una prueba de profundidad.

CÁNCER (21 de junio – 22 de julio)

Las mareas del corazón te envuelven como a Penélope, que tejía y destejía esperando un amor verdadero. No temas soltar lo que ya no vibra con tu alma. Una revelación puede llegar en sueños o en la voz de una mujer mayor.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

El fuego que llevas dentro arde alto, pero hoy recuerda la templanza de Hipatia, que amaba desde la razón y la admiración. En el amor, sé guía sin dominar. Alguien valora tu fuerza, pero también necesita tu calma.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Como Arete de Cirene, cultiva el amor como un jardín de pensamiento y ternura. Este día se presenta propicio para conversaciones profundas. Si estás sola, alguien con intereses comunes puede surgir donde menos lo esperas.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu balanza se inclina hacia el romance. Como Aspasia, ama desde la inteligencia y la sensibilidad. Un vínculo se fortalece si ambos pueden admirarse sin perderse. No temas poner límites: tu amor merece respeto y equilibrio.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

El oráculo ve pasiones intensas y pruebas del alma. Hoy eres como Medea, poderosa pero tentada por la oscuridad. Cuida tus impulsos. Si amas, no manipules. Si te aman, que no te enjaulen. El amor verdadero no necesita cadenas.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu espíritu libre se asemeja al de Artemisa, diosa cazadora que amó sin perderse. Este 23 de mayo, se abrirá una oportunidad de conquista, pero tendrás que elegir: ¿aventura efímera o semilla de algo duradero?

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 19 de enero)

Como Teano, discípula de Pitágoras, amas desde la estructura y la lealtad. Hoy el oráculo te invita a soltar el control. Alguien podría acercarse con una propuesta inesperada. Permite que el amor entre sin protocolos.

ACUARIO (20 de enero – 18 de febrero)

El espíritu de Agnódice, la primera médica ateniense, guía tu camino: valiente, poco convencional y entregada. Hoy puedes cambiar el curso de un vínculo con una decisión valiente. No temas amar de manera distinta.

PISCIS (19 de febrero – 20 de marzo)

Como Casandra, ves lo que otros no ven. Pero ¿de qué sirve predecir el dolor si no te atreves a prevenirlo? Hoy, si presientes algo en el amor, atiéndelo. Alguien cercano desea mostrarte su verdad. Escucha sin juzgar.

Mortal, el amor se presenta como un eco del pasado o un suspiro cotidiano; el deseo puede ser profundo, pero no olvides mirar a los ojos de quien te lo ofrece.

AO