Desde el santuario sagrado de Apolo en Delfos, hablo en lengua antigua y eterna. Escucha, mortal, lo que los dioses revelan sobre tu suerte en el flujo del oro, las monedas y el sustento material. Inspirada por los vapores de Gea y los ecos de los antiguos, comparto lo que el porvenir esconde.

ARIES (21 de marzo – 19 de abril)

La voz de Epimenides de Cnosos, profeta durmiente y sabio olvidado, se eleva en tu nombre. No todo lo que brilla es oro, y lo que parece certeza en tus cuentas puede ser espejismo. No firmes compromisos económicos sin revisión cuidadosa: el día 7 trae confusión y malentendidos. Pero el 8, la luz de Apolo aclara los balances y favorece ajustes que traerán alivio.

TAURO (20 de abril – 20 de mayo)

Hermo de Atarneo, oscuro mentor de Aristóteles, te recuerda que la prudencia es mejor moneda que el denario fácil. Estás en peligro de extraviar tu energía en gastos que no germinan. Guarda en cofres lo poco o mucho que tienes: la fortuna se retira para observar si mereces su regreso. El 8 trae señales: una deuda puede saldarse con palabra y no con plata.

GÉMINIS (21 de mayo – 20 de junio)

Como Timaeo de Locri, cuya existencia misma es leyenda entre los sabios, tú también estás entre dos mundos: el de la oportunidad brillante y el de la pérdida sutil. Hay una propuesta cercana que luce fructífera, pero requiere acción antes del ocaso del día 8. Si dudas, se desvanecerá como las columnas de humo que inhalo para hablar contigo.

CÁNCER (21 de junio – 22 de julio)

Lasthenia de Mantinea, discípula transvestida de Platón, te susurra: protege lo oculto. Alguien cercano puede codiciar lo que posees o lo que estás por adquirir. Este oráculo te recomienda resguardar tu información bancaria, firmar bajo resguardo y no revelar proyectos financieros. El día 7 es favorable para reorganizar presupuestos, pero no para invertir.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

El nombre de Onomacritus, compilador de versos oraculares, vibra contigo. Lo que pareces perder ahora es sólo el primer acto de una tragedia que se convertirá en epopeya. Tu orgullo puede cegarte ante un cambio financiero que en verdad es bendición disfrazada. El día 8, un ingreso inesperado puede llegar, pero cuidado con compartirlo demasiado rápido.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Phintys de Esparta, filósofa pitagórica, te recuerda: el orden y la medida son dones divinos. El caos reciente en tu economía comienza a clarificarse. Estás en un momento donde la recuperación depende de decisiones meticulosas. Los días 7 y 8 te ofrecen la oportunidad de saldar una cuenta vieja. Hazlo. Liberarás espacio para que llegue lo nuevo.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Euphorion de Calcis, poeta que unió lo lírico con lo oscuro, guía tus pasos. Un encanto financiero te ronda: lo que parece hermoso puede ser trampa. Cuidado con préstamos y sociedades en estos dos días. Si mantienes tu balanza firme y tus deseos controlados, podrías encontrar un resquicio de inversión sólida el día 8, en una vía poco convencional.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Cleantes de Asos, estoico que resistió hambre para estudiar, emerge en tu visión. El dinero no resuelve lo profundo, pero sí puede aliviar cargas que te atan. Usa estos días para reestructurar tus obligaciones económicas. Hay un ciclo de austeridad que se cierra. Una venta pendiente, o pago demorado, podría concretarse el 7 si actúas con persistencia.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Nicomedes de Gerasa, matemático de las curvas imposibles, te revela que tus caminos económicos no son rectos, pero sí fructíferos si los sigues con convicción. No te frustres por un retraso financiero: lo que parece estancado se reactiva el día 8, gracias a un contacto lejano o extranjero. El azar favorece si se busca con lógica, no con fe ciega.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 19 de enero)

Hiparco de Nicea, maestro de la precisión astral, te inspira: este es un momento para actuar con cálculo, no con intuición. Tus planes materiales dependen de decisiones tomadas semanas atrás. Si sembraste con sabiduría, el 7 y el 8 cosecharás estabilidad. Si no, aún puedes corregir, pero deberás postergar ganancias por planificación.

ACUARIO (20 de enero – 18 de febrero)

Axiotea de Fliunte, pensadora oculta entre los pliegues de la Academia, te recuerda: la independencia es riqueza. Has confiado en promesas que se evaporan como humo pitoniso. Es hora de cortar vínculos financieros que te drenan. Entre el 7 y el 8, la claridad llega con una conversación inesperada. Tu lucidez te protegerá del derroche.

PISCIS (19 de febrero – 20 de marzo)

Diógenes de Apolonia, filósofo del aire, susurra que el flujo económico depende de tu estado mental. Has dudado de ti, y ello ha frenado tus ingresos. El oráculo ve una oportunidad que necesita firmeza y no misticismo. El 8, una puerta laboral o comercial puede abrirse si dejas de lado los temores. Que el oro no sea tu amo, sino tu herramienta.

Recuerda: el destino no está escrito en piedra, sino en las decisiones que tomas al leer estas palabras.

AO