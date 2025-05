Como sacerdotisa mayor del Oráculo de Delfos, alumbro con mi voz para desvelar los misterios ocultos que este día traen consigo los astros y los designios de las Moiras. Invoco también el ulular del fuego y de la rabia, cuyas llamaras agitan los frágiles corazones de la humanidad.

Las diosas sugieren: Las cinco carreras de MAYOR salario en México, según el IMCO

Profecías del Oráculo de Delfos para este 5 de MAYO

ARIES (21 de marzo - 19 de abril)

La lanza que hiere también enseña.

En la tutela de Enyo, diosa de las batallas más cruentas, sentirás hoy un empuje feroz para conquistar nuevos terrenos laborales. Sin embargo, vigila tu salud, pues Marte acelera tu pulso y podrías caer en la fatiga si no mides tus fuerzas. El dinero se presenta estable, pero evita inversiones impulsivas. En el amor, la tensión aflora: dialoga antes de actuar. El resentimiento podría surgir de palabras no dichas; enfréntalo con valentía.

TAURO (20 de abril - 20 de mayo)

Quien en la tierra se hunde encuentra el nacimiento del agua.

Melino, la sombría hija de Perséfone, te recuerda que hay fuerzas internas que aún no has domesticado. La salud demanda atención a lo digestivo; nutre tu cuerpo con calma. El dinero crece, lento pero firme, si evitas la obstinación en negocios antiguos. En el amor, Venus te sonríe: posibilidad de reconciliaciones profundas. Laboralmente, la rutina se rompe para bien. Los rencores familiares piden ser sanados para no corroer tu paz.

GÉMINIS (21 de mayo - 20 de junio)

La doble cara de la moneda siempre cae hacia la verdad.

Hoy te guía Geras, la personificación de la vejez, para recordarte que toda prisa debe tener propósito. La salud se encuentra en equilibrio, pero cuida el sistema respiratorio. Las finanzas requieren claridad: no disperses recursos. En el amor, aparecen dudas; mantén el diálogo abierto. En el trabajo, propuestas inesperadas. El resentimiento por promesas rotas necesita ser enfrentado para abrir nuevas puertas.

CÁNCER (21 de junio - 22 de julio)

El caparazón protege, pero también aísla.

Bajo el influjo de Hécate, guardiana de los caminos ocultos, se revelan secretos que impactan tus emociones. La salud mejora si cuidas la alimentación emocional. En lo económico, se augura estabilidad, pero no prestes dinero. En el amor, viejas heridas se reabren para sanar. Laboralmente, hay un cambio de dirección positivo. El resentimiento hacia figuras de autoridad debe liberarse para avanzar.

LEO (23 de julio - 22 de agosto)

El sol que más brilla también puede quemar.

Te acompaña a Astraea, diosa de la justicia celestial, que hoy rige tu signo. La salud requiere descanso profundo para no caer en agotamiento. Las finanzas mejoran gracias a la disciplina reciente. El amor se presenta con momentos intensos; no temas mostrar vulnerabilidad. En lo laboral, reconocimiento a la vista. El resentimiento hacia colegas podría estallar si no lo gestionas a tiempo.

VIRGO (23 de agosto - 22 de septiembre)

La gentileza del espíritu se mide en actos, no en palabras.

Nicte, diosa primordial de la noche, te envuelve en su manto de introspección. La salud mental será tu mayor tesoro; no descuides el descanso. Dinero: éxito si mantienes la austeridad. En el amor, la sinceridad abrirá caminos bloqueados. En el trabajo, detalles pequeños traerán grandes victorias. El resentimiento por críticas pasadas necesita ser disuelto para restaurar la armonía interior.

No pasarás por alto: Conoce el ejercicio ideal para PREVENIR la demencia

LIBRA (23 de septiembre - 22 de octubre)

Cada balanza se inclina cuando el corazón pesa más que la razón.

Acompañas hoy a Harmonia, diosa de la concordia, que guía tus pasos. La salud se encuentra fuerte, aunque necesitas equilibrio emocional. En las finanzas, es momento de evaluar y reorganizar. En el amor, nuevas conexiones florecen si dejas atrás miedos antiguos. En lo laboral, alianzas poderosas se consolidan. Resentimientos amorosos resurgen; enfréntalos con compasión y firmeza.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre)

Lo que cada noche muere, renace al levantarse el alba.

Guiado por Limos, espíritu del hambre insaciable, hoy se intensifica tu deseo de transformar. La salud pide prudencia con hábitos extremos. El dinero fluye si evitas la manipulación. En el amor pasiones encendidas pero riesgosas. En lo laboral, un ciclo concluye para abrir otro. El resentimiento por traiciones antiguas podría nublar tu juicio; la purga es necesaria.

SAGITARIO (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El viajero sabio sabe cuándo detenerse.

Eurínome, titánide de la danza y el orden cósmico, te inspira hoy. La salud, en buena forma, mejora con movimiento consciente. En las finanzas, llegan buenas noticias desde lejos. En lo amorosos la apertura a nuevas experiencias. Laboralmente, proyectos internacionales prosperan. El resentimiento por límites impuestos debe ser transformado en aprendizaje.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 19 de enero)

La montaña más alta también teme al abismo.

Tienes hoy la guía de Cratos, espíritu del poder y la fuerza. La salud ósea y articular requiere cuidados extras. Con el dinero es un periodo favorable si mantienes la perseverancia. En el amor, la estabilidad predomina, pero no descuides los detalles. En el trabajo, desafíos que te consolidan. El resentimiento por falta de reconocimiento debe ser soltado para recibir nuevas bendiciones.

ACUARIO (20 de enero - 18 de febrero)

El agua que corre libre también arrastra lo viejo.

Hipnos, dios del sueño, vigila tu descanso hoy. La salud mental y el sueño son prioritarios. Financieramente, buen momento para innovar. En el amor, sorpresas que rompen la rutina. Laboralmente, es hora de aplicar ideas originales. El resentimiento por rechazos pasados necesita ser disuelto para abrir espacio a nuevas oportunidades.

PISCIS (19 de febrero - 20 de marzo)

La corriente profunda oculta en sus entrañas monstruos brillantes.

Guiado por Leuce, ninfa transformada en álamo blanco, hoy tu intuición se agudiza. La salud mejora si cuidas la hidratación y la piel. En el dinero las oportunidades ocultas salen a la luz. En el amor, conexión espiritual elevada. Laboralmente, un proyecto largamente esperado florece. El resentimiento hacia quienes dudaron de ti se desvanece si eliges perdonar.

Así ha sido dicho en el templo sagrado. Que cada signo encuentre en estas palabras la semilla de su transformación.

—

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO