Horóscopo Negro para HOY 29 de julio; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Esta semana te va a tocar hacer algo que normalmente sueles evitar: tener conversaciones incómodas. Pero son necesarias. Es el único camino para cerrar cosas que ya pesan, para poder centrarte en lo tuyo y no seguir cargando con los dramas de los demás. Y esta vez, sin maquillar, sin suavizar, sin pedir perdón por lo que no hiciste.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Eso sí, ahora que estás volviendo a ti, vas a notar que necesitas bajar un poco el ritmo. No todo tiene que ser intensidad nivel cien, Escorpio. Permítete descansar, fluir, hacer las cosas con más calma. Porque te lo mereces, vaya que sí. Has pasado por mucho y toca parar, respirar y celebrar lo que estás logrando.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Esta semana hay buena vibra corriendo por tu cuerpo, y eso no te lo quita ni Mercurio retrógrado, ni las personas tóxicas, ni esas personas que quieren hundirte. Estás en tu mood. Con ganas. Con energía. Y no vas a dejar que nadie venga a robarte eso que tanto te ha costado conseguir. Así que tú a lo tuyo: sal, ríe, vive, y si puedes, baila hasta las tantas.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Capricornio, madre mía… Todo lo que te está tocando vivir y aguantar últimamente, no tiene nombre. Estás cargando con cosas que ni te tocan, lidiando con situaciones que no buscaste y encima, intentando mantener la calma como si no tuvieras ganas de mandar todo a la chingada. Esta semana toca cambiar de chip. Pero real. No uno de esos momentáneos que se te pasan a los cinco minutos. Necesitas un reset mental urgente, porque si no tu cabeza va a explotar.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Es hora de vivir el presente, Acuario. Y no solo decir que lo haces, sino hacerlo de verdad. Eso también incluye dejar a los demás vivir el suyo. Especialmente en tus relaciones más cercanas. Este martes es probable que alguien de tu círculo intente sacudirte para traerte de vuelta al ahora, incluso a darte una especie de ultimatum para que vivas el presente de una vez por todas.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Piscis, céntrate en lo bonito. En las personas que sí te suman, que sí están ahí cuando las necesitas. En tu gente, en tus pasiones, en lo que te está yendo bien. Que aunque a veces te olvides, sí tienes cosas buenas pasando ahora mismo. Así que enfócate en eso, bestie. Mira hacia adelante y deja de mirar a lo que ya no sirve para nada.

Con información del Horóscopo Negro

AO