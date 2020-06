Homero Ontiveros sospecha que "Algo está cambiando"

Brindar un aliento de esperanza y acompañamiento en medio de la incertidumbre es la propuesta de Homero Ontiveros, reconocido tecladista y compositor de la banda mexicana de ska Inspector, quien pese a que su agenda musical de 2020 quedó en pausa por la pandemia del COVID-19 ha aprovechado el confinamiento para seguir creando música.

Homero Ontiveros presenta “Algo está cambiando”, tema compuesto desde el aislamiento y con el que precisamente hace una reflexión y reflejo de cómo las emociones se han tenido que adaptar a una nueva dinámica, compañías, soledades, miedos, motivaciones y crisis desde distintas perspectivas.

“Creo mucho en el poder de la canción y creo que todos los sucesos históricos han estado acompañados de música. A mí me interesaba reflejar lo que estamos viendo en una o varias canciones… Y es que las canciones terminan siendo respuestas a preguntas que no te has hecho conscientemente, es una manera hasta de terapia”.

Aunque la trayectoria musical de Homero Ontiveros se forja con 25 años de experiencia al ser pieza clave en Inspector, el cantautor reconoce que crear música desde su casa ha sido un nuevo reto partiendo desde el confinamiento, lo que también le ha permitido tener un acercamiento más personal con sus seguidores y nuevo público que se suma a su proyecto.

“Para mí ha sido un proceso que he disfrutado mucho. Tengo 25 años tocando con Inspector, soy de los compositores principales y miembro fundador, pero no todos —los integrantes— estamos en el reflector, pero cuando la gente empieza a descubrir esto que hago es algo muy padre: que conozcan tu propia voz… Lo que tienes que decir”, agrega en entrevista telefónica.

Homero señala que esta oportunidad de enfocarse con más profundidad en su proyecto personal también significa tener una lectura diferente de la industria musical y sus nuevas dinámicas de consumo y acercamiento al público, pues aunque una consolidada trayectoria lo respalda, enfatiza que no es fácil que todas las puertas se abran.

“Los retos siempre serán constantes, yo tengo mínimo 25 años en la industria y aun así hay puertas que no se me han abierto o que no se dan todavía para mi carrera, todo es cuestión de seguir tocando puertas, eso nunca lo dejas de hacer. Para mí es importante hacer esta música y no quedarme solamente como el tecladista de Inspector, sino que conozcan todas las facetas que tengo, de todo lo que puedo hacer musicalmente”.

A través de sus redes sociales y principales plataformas como YouTube y Spotify, Homero Ontiveros avanza con el posicionamiento de “Algo está cambiando”, tema que también representó un desafío para realizar su video musical, y que al igual que la canción, fue armado desde casa.

“La canción fue grabada completamente en casa por cada uno de los músicos, no nos juntamos para grabarla, yo grabé el piano y mi voz y cada quien fue sumando lo suyo. A la hora de hacer el video, queríamos que continuara también de esa manera, con esa idea de hacer algo en casa y lo hicimos con animación y las escenas en las que salgo las grabé con mi teléfono en mi casa”, finaliza.

JL