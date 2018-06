Helena Bonham Carter cometerá la estafa del año

A Helena Bonham Carter la has visto como la “Reina roja” en “Alice in Wonderland” o como la “Hada madrina” en “La Cenicienta”; y esta semana la podrás ver en el rol de “Rose Weil” en “Ocean’s 8: Las estafadoras”, un spin off de la trilogía empezada en 2001, “Ocean’s Eleven”. En este filme interpretará a una diseñadora de modas que se alista para robar, junto con su equipo, 150 millones de dólares en diamantes. En entrevista, la inglesa habla de su participación en esta cinta.

—¿Qué te atrajo a Ocean’s 8?

—Me gusta hacer cosas nuevas, y nunca había hecho una película sobre un robo. Además, mis compañeras de reparto fueron otra atracción, porque son tan extraordinarias. No es fácil encontrar una película con una protagonista femenina, y mucho menos con ocho; así que ya es hora de que tengamos este tipo de elencos.

—Tu personaje, “Rose”, es una diseñadora de moda. ¿Qué aprendiste sobre el mundo de la moda durante la realización de “Ocean’s 8”?

—En la historia, “Rose” hace un vestido increíble para el personaje de Anne Hathaway, así que aprendí algunas lecciones maravillosas sobre cómo cortar un vestido. (El diseñador de moda estadounidense) Gary Graham me ayudó, al igual que (la diseñadora de moda irlandesa) Simone Rocha; así como el departamento de vestuario de producción, dirigido por Sarah Edwards. Esa educación que recibí me permitió ver el mundo desde su punto de vista. Fue muy divertido.

—¿Quién diseñó tu atuendo para las escenas ambientadas en la Gala del Met?

—(La editora en jefe de “Vogue”) Anna Wintour “se casó” literalmente con cada uno de nosotras y con nuestros respectivos diseñadores; ella decidió que debería vestirme con Dolce and Gabbana. Viajé a Milán, y vi el vestido blanco decorado a mano con flores. Y dije: “Eso es Rose”, porque la rosa es su símbolo distintivo, y el vestido estaba cubierto de ellas. Parecía un jardín. También me encantó porque hizo que Rose fuera aún más distinguida (risas).

—¿Cómo fue filmar esas escenas en el Met?

Ser parte de una recreación de la Gala se sintió como Navidad, porque fue emocionante rodar ahí por la noche y conocer a personas como Anna Wintour y (el anfitrión de “This American Life”) Ira Glass. Fue emocionante filmar ahí y en todo Nueva York, en todos estos lugares increíbles. Al mismo tiempo, la cantidad de paparazzi que nos rodeaba era una locura, especialmente con Rihanna.

—¿Te vinculaste inmediatamente con tus compañeros de reparto?

—Todas fueron muy solidarias la una con la otra. Y nunca perdimos la oportunidad de conversar entre nosotras.

—¿Qué hace que las películas de robo sean tan populares?

—No he visto tantas películas de atracos, pero creo que son populares porque son muy divertidas. Usualmente en estas películas, nada es lo que parece ser, y uno se pregunta cómo los personajes lo van a lograr. Las personas responden a los elementos de humor, fantasía y cumplimiento de deseos de las películas. Necesitamos ese escapismo. El elenco y los cineastas quieren regalar a las personas una hora y media de vacaciones de su vida cotidiana. También es un guiño a la audiencia, que son coconspiradores con nosotros. Están del lado de los personajes de la película y juntos vamos a lograrlo (ríe).

Además, creo que el público también responde a la camaradería entre los personajes. Algunas de ellas, incluida “Rose”, están solas y los vínculos que desarrolla con las otras siete mujeres son el antídoto perfecto para eso.

SABER MÁS

¿De qué va Ocean’s 8?

Protagonizada por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna y Helena Bonham Carter. Ese filme presenta la historia de “Debbie Ocean” (Bullock) quien tras cinco años, ocho meses, 12 días... y contando logra salir de prisión, y está lista para cometer el mayor robo historial de su carrera.

Ella sabe lo que va a necesitar. Un equipo con experiencia, empezando por su antigua compañera en el crimen Lou (Blanchett). Juntas, reclutan un equipo de especialistas: la joyera, Amita; la estafadora, Constanza; la perista experta, Tammy; la hacker, Nine Ball y la diseñadora de moda, Rose Weil. El objetivo son 150 millones de dólares en diamantes, los cuales adornarán el cuello de la actriz mundialmente famosa Daphne Kluger, que estará presente en la Met Gala.