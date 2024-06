Héctor Suárez le dice "inmadura" y "ridícula" a Laura Zapata

Héctor Suárez Gomís y Laura Zapata coinciden con su crítica en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la llamada Cuarta Transformación y por consiguiente no les hizo ninguna gracia que en las recientes elecciones presidenciales el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ganara con amplia ventaja.

Claudia Sheinbaum, la primera mujer en alcanzar la presidencia de México , obtuvo 35.9 millones de votos frente a 16.5 millones de Xóchitl Gálvez (27.4%), una ventaja de más de 30 puntos porcentuales, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras las elecciones y los resultados, la actriz Laura Zapata ha hecho varias publicaciones en sus redes sociales en las que ha mostrado su enojo e incredulidad ante los resultados, incluso, cantó el Himno Nacional como un acto de protesta ante la victoria del partido que odia, Morena.

Héctor Suárez Gomís fue uno de los muchos cibernautas que se burlaron del video en el que Laura Zapata aparece cantando el Himno Nacional:

"La estupidez no tiene fronteras, pero al estúpido hay que ponerle límites". Mexicanos al grito de guerra... ¡Pero de chistes!" , escribió el hijo del fallecido actor Héctor Suárez.

El comentario no le gustó para nada a Laura Zapata, quien le respondió cuestionando qué pensaría su padre de él al haber, según ella, "doblado las manitas".

"¿Y tú ya doblaste las manitas verdad pelón? Qué pena con tu papá, ¿qué diría? Te daría de coscorrones. Me gustabas para gallina. Riamos", se lee. Después lo bloqueó.

Suárez Gomís no se quedó callado y le respondió, a su estilo, a Laura Zapata, a quien calificó de "ridícula" y confesó que con razón a su padre siempre le había "dado hueva"; además, enfatizó que a diferencia de ella él sí acepta la realidad, y la cuestionó: "¿A la nena que nunca supieron decirle que no ni ponerle límites le cuesta mucho trabajo entender que Morena aplastó a la 'oposición' en las elecciones?".

Suárez Gomís, en un amplio mensaje, le hizo una serie de recomendaciones a la villana de las telenovelas:

"Laura Zapata, después de escribirme y bloquearme inmediatamente, te respondo con mucho gusto y cariño: ¿Qué diría mi papá de ti? ¡Que eres una ridícula! ¿Qué pena con mi papá? ¿Te parece? Mira el video, ¡qué pena contigo! ¿Qué diría de lo que pasó? Mi papá me enseñó a aceptar la realidad y que cuando quieres controlar lo que está fuera de tu control, eso termina controlándote a ti. ¡Mírate! El resultado de las elecciones te controla de manera absoluta", se lee en el inicio de su mensaje.

Laura Zapata, después de escribirme y bloquearme inmediatamente, te respondo con mucho gusto y cariño:



¿Qué diría mi papá de ti?

¡Que eres una ridícula!

¿Qué pena con mi papá?

¿Te parece?

Mira el video, ¡qué pena contigo! ��



¿Qué diría de lo que pasó?

El también actor criticó las reacciones inmaduras y absurdas de Zapata, y aseguró que él enfrentará la situación con inteligencia y no con las vísceras y le sugirió a ella hacer lo mismo pues actualmente es, dice, con toda razón, "el hazme reír de todo México".

"Finalmente mi papá no está aquí y no tienes ni idea de lo que pensaba, sentía y mucho menos de quién era. Toda la vida le diste HUEVA y hoy finalmente entiendo por qué. ¡No lo metas en tu berrinche ni en tus payasadas! ¿Doblar las manos? ¡Jamás! Yo no soy chaquetero. Doblar las manos no es apoyar reacciones inmaduras y absurdas como las tuyas. ¿A la nena que nunca supieron decirle que no ni ponerle límites le cuesta mucho trabajo entender que Morena aplastó a la "oposición" en las elecciones? Enfrentaré lo que se nos viene con inteligencia y no con las vísceras... ¡Te vendría muy bien hacer lo mismo en lugar de hacer el ridículo de manera mayúscula! Eres el hazme reír de todo México y con toda razón", escribió Suárez Gomís con dos capturas de pantalla, el del mensaje de Zapata y la prueba de que ya la había bloqueado de X -antes Twitter-.

