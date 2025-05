Harry Styles sorprende al ser visto entre la multitud en el Vaticano durante la proclamación del Papa León XIV

El pasado jueves 8 de mayo, la Plaza de San Pedro en el Vaticano fue testigo de un momento histórico con la proclamación de León XIV como nuevo Papa. Sin embargo, entre los miles de asistentes, una figura inesperada captó la atención: el cantante británico Harry Styles.

Vestido con una chaqueta azul, gafas de sol y una gorra gris con la frase “Techno Is My Boyfriend”, Styles intentó mantener un perfil bajo. No obstante, varios asistentes lo reconocieron, y su presencia se viralizó rápidamente en redes sociales. Una fan compartió una fotografía en la que se ve al artista entre la multitud, generando comentarios y especulaciones sobre su asistencia al evento religioso.

Harry in the crowd watching the new Pope being announced at Saint Peter’s Basilica in Rome



- May 8, 2025 pic.twitter.com/VvHVlj8d6c— HSNews (@HS_News_) May 9, 2025

Hasta el momento, el entorno del músico no ha confirmado ni desmentido su presencia en el Vaticano. Sin embargo, no sería la primera vez que Styles sorprende con apariciones inesperadas. En marzo, fue visto participando en la Maratón de Tokio, y anteriormente ha sido fotografiado en diversas ciudades del mundo, siempre manteniendo un estilo discreto y alejado de los reflectores.

La elección de León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, marca un hito en la historia de la Iglesia Católica al ser el primer Papa estadounidense, Prevost, de 69 años, tiene una profunda conexión con Perú, país donde sirvió como obispo y adquirió la ciudadanía en 2015. Durante su primer discurso como pontífice, expresó su gratitud hacia la Diócesis de Chiclayo, destacando su compromiso con la comunidad peruana.

