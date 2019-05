Harry Styles demuestra por qué era el más deseado en la gala del MET

Desde que inició la jornada Harry Styles era una de las estrellas más esperadas en la alfombra rosada de la gala del MET de Nueva York, uno de los eventos más importantes en el mundo de la moda y donde todos los famosos lucen sus mejores atuendos.

El cantante y exintegrante de One Direction llegó a la ceremonia al lado de Alessandro Michele. El intérprete de "Sign of the times" vistió un atuendo de Gucci con transparencias.

La vestimenta dejó ver los tatuajes de Styles, pero también sus pezones. Además usó zapatos de charol.

Tras su aparición, el cantante se volvió Tending Tropic en Twitter, en la que sus seguidores le enviaron mensajes diciendo que se veía muy guapo y que era perfecto.

JB