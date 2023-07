Harry Styles se suma a la lista de celebridades accidentadas en medio de un concierto. Mientras se encontraba cantando, un fan le arrojó un objeto golpeándolo en el ojo y su reacción se viralizó en internet.

Los hechos ocurrieron en Viena, Austria, y es que el intérprete de "Golden" se encuentra ofreciendo una serie de presentaciones como parte del "Love on Tour".

No obstante, fue el Ernst Happel Stadion el recinto que atestiguó el bochornoso momento que vivió ante su multitudinaria audiencia.

Un video capturó el momento en que Styles vivió el accidente, mismo que ha puesto en duda algunas acciones que los fans hacen para llamar la atención de sus estrellas favoritas.

Tras ser golpeado, el cantante quedó sorprendido. En seguida se llevó las manos al ojo interrumpiendo su presentación en vivo y dejando anonadados a sus admiradores.

No obstante, el intérprete de "As it was" decidió continuar el show a pesar de lo ocurrido. El acto fue reprobado por miles de internautas, quienes no pasaron desapercibida la reacción del famoso y solicitaron al fandom no lanzar objetos al escenario.

Hasta este martes, Harry Styles no se ha pronunciado sobre el incidente. Pero no ha sido la única víctima de este tipo de acciones que no siempre resultan una muestra de afecto, como lo desean sus fans.

Harry Styles gets hit in the eye by an object thrown at him during his concert in Vienna. pic.twitter.com/mD9kzFoQvG — Pop Crave (@PopCrave) July 9, 2023

Hace unas semanas, la cantante Adele advirtió a sus fans que se abstuvieran de lanzarle souvenirs y cualquier tipo de objetos, esto ocurrió durante su show en Las Vegas.

"Los desafío a que me tiren algo, les juro que los mato", dijo entre risas mientras se encontraba realizando un performance en la ciudad.

Bebe Rexha - got a phone thrown at her facepic.twitter.com/fIs3TWaOBG — vito (@prismaticrexhar) July 9, 2023

Otro caso similar le ocurrió a Bebe Rexha, quien resultó herida con un celular que un fan le arrojó el pasado 18 de junio, en Nueva York, Estados Unidos. De inmediato, la artista tuvo que suspender su show y buscar atención médica, a la par que reprobó el acto.

