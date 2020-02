Harrison Ford rechaza política migratoria de EU

El actor Harrison Ford, uno de los más reconocidos histriones estadounidenses a nivel mundial, alzó la voz en México para manifestar su desacuerdo ante las políticas migratorias del presidente Donald Trump, pues asegura que Estados Unidos depende de la inmigración.

"Estamos enfrentándonos a ciertos problemas de presión en Estados Unidos y estamos trabajando duro para tratar de solucionarlos. Las políticas migratorias son ciertamente devastadoras y necesitamos que se reformen", declaró en conferencia de prensa.

"Tenemos que invitar a las personas al país y no echarlos para afuera. Esta ha sido la historia de Estados Unidos cuando la realidad es que, dependemos de la inmigración", sostuvo el astro de Hollywood durante su visita a esta nación, como parte de la promoción del filme "El llamado salvaje", (The call of the wild) que protagoniza.

El estelar de afamadas sagas cinematográficas como "Star Wars" e "Indiana Jones", consideró que en Estados Unidos urge un liderazgo moral. "Hemos perdido algo de credibilidad en el mundo y ahora estamos ansiosos de volverla a tener".

"Lucha contra el cambio climático continúa pese a negativa de Trump"

Harrison Ford, quien desde hace más de 25 años sobresale como activista medioambiental participando en diversas cumbres del mundo, también se refirió al cambio climático y los desastres naturales. Aseguró que la lucha continúa no obstante que Estados Unidos se haya retirado del Acuerdo de París, que es el mayor pacto vinculante frente a esta crisis.

"Obviamente, los gobiernos, corporaciones, negocios y todas las estructuras políticas han entrado en nuestra ausencia. Ellos han afrontado la responsabilidad de confrontar las dificultades del cambio climático, pese a la falta de interés del gobierno norteamericano, espero que continúen", apuntó.

Aplaude iniciativa de Greta Thunberg

En específico habló acerca de Greta Thunberg, la joven de 16 años nominada al Premio Nobel de la Paz 2020 que ha despertado conciencia entre la juventud sobre el cambio climático. Dijo que aplaude su labor y su inspiración.

"Admiro su papel al representar los intereses de los jóvenes. También admiro su valor y fortaleza, así como su capacidad de expresarse. Parece que la juventud del mundo tiene un rol de liderazgo, ellos sienten que lo deben hacer, lo ven como una forma natural", opinó.

Los adultos, dice, han tratado de resolver los problemas de lo que ha ocasionado el peso de la población humana a nivel mundial, y aunque se han logrado avances, considera que éstos no son suficientes.

"La ciencia se ha denigrado, se ha ridiculizado por parte de la gente que viene de campos ideológicos. Ellos rechazan la sabiduría, la disciplina de la ciencia en favor del mundo y esto tiene que detenerse. Los jóvenes saben que la situación debe parar y están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que esto suceda".

En "El llamado salvaje" su personaje convive con el perro "Buck"

"El llamado salvaje" es un filme basado en la aventura legendaria de Jack London, personaje que interpreta Harrison Ford para narrar el caso de "Buck", un perro de gran corazón, cuya dichosa vida doméstica queda rota cuando es arrancado de su hogar en California y trasladado al salvaje Yukón, en Canadá.

La historia transcurre durante la fiebre del oro de la década de 1890. Es un híbrido de cine animado y de acción real realizado con tecnología de animación y efectos visuales de vanguardia.

Al respecto, comentó que significó un reto participar en esta producción debido a los avances tecnológicos empleados. "En el libro no se explica de dónde viene mi personaje, aunque sí sabemos que llega a la vida de `Buck´ en un momento importante, pues lo salva y permite que continúe su viaje. Quisimos que las historias fueran pararelas y humorísticas".

