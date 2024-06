La cantante de Estados Unidos, Halsey se volvió tendencia por su conmovedora canción "The End". Una canción recién estrenada en que confesó ante sus fans que padece dos graves enfermedades que han puesto en grave riesgo su vida. Ashley Nicolette Rangipane confirma que padece leucemia y lupus.

Además de la canción, la artista subió cuatro videos a su cuenta oficial de Instagram. La descripción de la publicación es certera pero desgarradora: "En pocas palabras, tengo suerte de estar viva. Escribí un álbum. Comienza con The End". En la publicación se ve a la artista en su tratamiento contra el cáncer y los estragos que ha provocado en su rostro y cuerpo.

Fuera de cámara se escucha un audio en que Halsey menciona: "Me siento como una anciana (…) me dije a mí misma: a los 30 voy a renacer y no estaré enferma y me veré super sexy y podré volver a hacer mis veintes cuando tenga treinta". La publicación, naturalmente, ha recibido muchos mensajes de apoyo y consternación.

¿Qué dice Halsey en The End?

La canción muestra una relación romántica y cómo le preocupa la situación de la posible muerte a la enferma. Estos son algunos de sus versos más sentidos:

"Si supieras que es el fin del mundo

¿te animarías a quedarte un poco más?

¿me amarías como a un niños?

Cuando te conocí

te dije que nunca iba a morir.

Pero el chiste es solo mío;

mi carrera es contra el tiempo."

Te puede interesar: Héctor Sandarti pondrá a sudar a las celebridades

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB