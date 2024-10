La cantante Halsey de 30 años, estrenó este viernes 25 de octubre su quinto álbum de estudio, “The Great Impersonator” ("la gran imitadora" en inglés), un álbum descrito como conceptual, y que recorre sonidos de distintas décadas de la música pop.

Según los críticos, “The Great Impersonator” es su encarnación más cruda y oscura hasta ahora. Este trabajo discográfico es, según la cantante, su álbum más personal. A través de redes sociales admitió que incluso creyó que sería su último álbum.

En el pasado mes de junio, Halsey reveló que lleva dos años luchando contra el lupus, una enfermedad autoinmune: "En pocas palabras, tengo suerte de estar viva. En muchas palabras, escribí un álbum", posteó.

El lupus ocurre cuando el sistema inmunitario, que normalmente ayuda a proteger al cuerpo contra infecciones y enfermedades, ataca sus propios tejidos. Este ataque causa inflamación y, en algunos casos, daño permanente de los tejidos.

En este disco, Halsey se sincera sobre sus pensamientos y experiencias más oscuras y profundas, tanto de la vida como de su salud física y mental, además de su experiencia como madre soltera y el precio de la fama.

Influencias y promoción

El pasado mes de septiembre, Ashley (su nombre real) mencionó que para este álbum se inspiró en varios artistas muy importantes dentro de la industria, tanto en sonido como en la lírica y la estética.

A partir del 7 de octubre, como promoción, publicó diariamente en sus redes sociales una personificación distinta por cada canción del álbum , es decir, disfrazándose de un ícono pop diferente, y adelantando fragmentos de las 18 canciones en cada “imitación”.

Estos artistas son: Dolly Parton, PJ Harvey, Kate Bush, Cher, David Bowie, Amy Lee (Evanescence), Dolores O'Riordan (The Cranberries), Stevie Nicks, Bruce Springsteen, Linda Ronstadt, Britney Spears, Halsey (ella misma), Aaliyah, Joni Mitchell, Fiona Apple, Tori Amos, Björk y Marilyn Monroe.

Halsey menciona que todos estos artistas tienen una gran influencia en todo el álbum, que son cantantes que la marcaron a lo largo de su vida y que quería rendirles tributo de alguna manera.

Letras y sonido

El álbum recorre las décadas de los 70's, 80's, 90's y 2000, por lo que los sonidos de algunas canciones se ven influenciados por estas épocas. Sus letras hacen un recorrido por su vida, su enfermedad, su salud mental, el cómo lidia con la fama y siendo madre soltera. Menciona varias veces que creyó que moriría antes de los 30, que no vería crecer a su pequeño hijo de tres años, y expresa el temor a ser olvidada.

En cuanto a los sencillos promocionales, “The End” es su tema más personal en el que habla precisamente de sus problemas de salud, inspirado por su cantautora favorita Joni Mitchell. Asimismo, “Lucky” incluye un sample de “Lucky” de Britney Spears en el estribillo, y detalla la relación de la cantante con la fama.

Por su parte, en “Lonely is the Muse” se inspira en la estética “emo” de Amy Lee, vocalista de la banda de rock Evanescence, y cuenta sus malas experiencias en relaciones, por las que se ha visto afectado su autoestima. “Ego” es un tema inspirado en los 90 como homenaje a Dolores O’Riordan, vocalista de The Cranberries, que habla de su lucha consigo misma y, finalmente, “I Never Loved You”, un tema que nos traslada a los años 80 y a la música de Kate Bush, y es una poderosa balada que explora el dolor y la desesperación de un amor no correspondido.

Con este álbum, Halsey muestra su faceta más cruda y real, así como su lado más humano, abriendo su corazón al público y externando su sentir respecto a su vida y la vida en general. “The Great Impersonator” es un proyecto que no debe pasar desapercibido.

