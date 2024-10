La serie de Amazon Prime "Good Omens" tendrá un capítulo de cierre abrupto para la tercera temporada luego de que su creador, Neil Gaiman fuera denunciado con diversas alegaciones de abuso sexual por parte de varias mujeres.

Michael Sheen y David Tennant regresarán a la serie a principios del 2025 para recomponer el rumbo de la producción luego de que el juicio sobre Neil Gaiman obligase a que la producción se pausara inicialmente.

El escritor ya contaba con una propuesta de continuación de la producción, pero la producción aseguró que este final repentino no contará con la participación del autor best seller. Así mismo, la compañía Blank Corporation, encargada de la producción, aseguró que Gaiman ya no es parte del proyecto. Para finalizar la historia se busca a un nuevo escritor aunque se presume extra oficialmente que el trato no se ha cerrado.

Gaiman enfrenta cuatro denuncias de asalto sexual. El escritor asegura que los encuentros fueron consensuados.

De acuerdo con Deadline, Gaiman habría ofrecido salirse de "Good omens" para que la serie pudiera finalizar su historia. El escritor había trabajado como guionista, showrunner y productor ejecutivo.

El programa buscaría terminar la historia en un largo capítulo de 90 minutos en el que se aten todos los cabos sueltos. Rob Wilkins y Josh Cole serán los productores ejecutivos. La producción estará respaldada por Amazon MGM Studios, BBC Studios Productions y Narrativia.

