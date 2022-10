HBO Max confirma que "Industry" tendrá una tercera temporada

La plataforma HBO ha renovado la aclamada serie dramática “Industry” para una tercera temporada. Creada por Mickey Down y Konrad Kay, y producida en el Reino Unido por Bad Wolf, la serie concluyó su segunda temporada de ocho episodios el 19 de septiembre.

Las dos primeras temporadas ya se pueden ver en HBO Max.En su segunda temporada, “Industry” ofrece una visión desde dentro de la caja negra de las altas finanzas siguiendo a un grupo de jóvenes banqueros mientras forjan sus identidades dentro de un ambiente de mucha presión y el bombardeo de sexo y drogas de la oficina londinense del banco internacional “Pierpoint and Co”. En la segunda temporada, los graduados ya no pueden esconderse detrás de su condición de graduados. El mercado está en plena ebullición, y el mandato de “Pierpoint” de volver a trabajar o atenerse a las consecuencias tiene a la sala de operaciones más cargada y paranoica que nunca.

La nueva dirección de Estados Unidos será gasolina para las llamas: una inyección de energía transatlántica que enciende el fuego bajo todos y cada uno de los empleados. Ahora “Harper” (Herrold), “Yasmin” (Abela) y “Robert” (Lawtey) deben impulsar nuevos negocios y hacer nuevas alianzas tanto dentro como fuera de la oficina, ya que “Pierpoint” y sus banqueros subalternos tratan de sacar todas las ventajas en un mundo post-Covid. El reparto de la segunda temporada incluye a Myha'la Herrold, Marisa Abela, Harry Lawtey, David Jonsson, Ken Leung, Conor MacNeill, Alex Alomar Akpobome, Indy Lewis, Katrine de Candole, Jay Duplass, Sonny Poon Tip y Adam Levy.

El reparto recurrente incluye a Sarah Parish, Nicholas Bishop, Sagar Radia, Mark Dexter y Caoilfhionn Dunne. “Industry alcanzó nuevas alturas en la segunda temporada, consolidando su estatus de éxito con una narración adictiva, personajes en capas, un ritmo vertiginoso y agudas observaciones sobre la dinámica laboral contemporánea”, dice Kathleen McCaffrey, vicepresidenta senior de programación de HBO.

“Estamos increíblemente orgullosos de lo que Mickey y Konrad, Jami O'Brien, Jane Tranter y el equipo de Bad Wolf, y todo nuestro reparto y equipo han logrado. No podríamos estar más emocionados de continuar nuestro viaje con ellos en la tercera temporada”, añadió McCaffrey. “Industry” es creada, escrita y producida ejecutivamente por Mickey Down and Konrad Kay; escrita y producida ejecutivamente por Jami O'Brien. La serie es una producción de Bad Wolf para HBO/BBC y está producida ejecutivamente por Jane Tranter, David P. Davis, Ryan Rasmussen, y por Ben Irving para la BBC; producida por Edo Ferretti. Otros guionistas son Matthew Barry, Zara Meerza, Joseph Charlton y Charly Evon Simpson. Los directores son Birgitte Staermose, Isabella Eklöf y Caleb Femi.