Ella es la primera IFBB Pro Fit Model de México

La Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB por sus siglas en inglés) reconoció a Liz Contreras con el IFBB Pro Fit Model, primero para una modelo mexicana . El premio busca reconocer a aquellas modelos con un físico armonioso, tonificado y estético y que tengan una presentación elegante y profesional en el escenario, combinando la presencia escénica con personas atléticas.

La competición, parecida a cualquier otro certamen de belleza, está compuesta por una ronda de modelaje en traje de baño y otra con un vestido de gala. Se permite el uso de calzado con tacones siempre y cuando no utilicen plataforma. Se permite usar accesorios como aretes, bracaletes y anillos a elección de la competidora.

Liz Contreras celebró su coronación con un post en Instagram que cuenta con más de 20 mil likes. Esto dijo la modelo y atleta en dicha publicación:

"Hicimos historia, sigo sin palabras por lo que sucedió. Estoy tan llena de emociones por la Liz que nació ayer, no fue solo una meta, un fue renacer para mí. Estoy tan agradecida con el de arriba y con toda mi red apoyo que estuvo conmigo en todo este tiempo." Así mismo señaló que buscará continuar por el buen camino: "Vamos por más, apenas es el inicio del algo grande. Ayer volví a nacer, me hice más fuerte mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y eso no tiene precio".

La también influencer cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram. En dicha red social, suele subir contenido relacionado con una vida atlética y distintos tips de ejercicio. Ahora ha sido reconocida como la primera IFBB Pro Fit Model de México.

