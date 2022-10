Hoy 27 de octubre, por HBO Max, se estrena el reality gastronómico “Divina Comida México”, una versión del programa culinario “Come Dine With Me”. El formato se conforma de cuatro mesas integradas por importantes personalidades de la industria del entretenimiento nacional, entre ellas: Alex Lora, Rafa Márquez, Michelle Rodríguez, José Ángel Bichir y Carlos Gatica, con quienes EL INFORMADOR conversó en exclusiva.

Ellos, más otras celebridades como Belinda, Emmanuel e Itatí Cantoral, entre otros, competirán por ganarse el título de “Mejor anfitrión”, pues durante cuatro semanas, en grupos de cuatro celebridades, abrirán las puertas de sus casas al público para demostrar sus cualidades como host.

La premisa del programa consistirá en que cada uno de los famosos demostrará sus habilidades como anfitrión. Los 16 concursantes se dividirán en grupos de cuatro. Cada noche, uno de los anfitriones organizará una cena de tres tiempos en su propio hogar. Las estrellas disfrutarán la velada y la comida, y al final calificarán la experiencia y votarán de manera secreta mediante un sistema de puntos. Después de cada semana, sólo uno de ellos será coronado como ganador.

En la mesa de Alex Lora participan María León, Dulce María y Erik Rubín. “En el caso de nosotros además del tema de la comida, está la música”, dice el rockero, pues las cuatro estrellas son importantes cantantes. “Estuvimos cotorreando de ondas musicales y de la comida, agasajándonos los unos a los otros cada vez que fue la visita en la casa de cada quien. Entonces, nos divertimos y lo disfrutamos mucho, así que yo creo que la raza lo va a hacer también”.

Precisamente, reconoce Lora que no solo es una aventura ser el anfitrión, también el acudir a la casa de estas celebridades que ahora se vuelven grandes amigos. “A Erik no lo conocía antes de hacer el programa, pero ir a su casa y estar cotorreando en su estudio, y estar con María y con Dulce también, dentro y fuera de la filmación, fue una experiencia padrísima, se nos pasó el tiempo rapidísimo”.

En el caso de José Ángel Bichir, en su mesa están Belinda, Verónica Toussaint y Manu NNa, estos últimos dos son importantes comediantes que le ponen la sal y la pimenta a sus reuniones. “Lo que es muy divertido de este programa es que tanto nosotros como los espectadores, vamos a poder ser testigos de la combinación de mundos que chocan y que se mezclan. Me divertí muchísimo, fue muy entrañable convivir, divertirnos y olvidarnos que estábamos en un programa, fue fascinante”.

Una estrella del futbol

En la “Divina Comida México”, el público también podrá ver desde otro ángulo a sus estrellas, como ejemplo, está el ex futbolista Rafa Márquez, quien de los deportes se va a las “canchas” de la gastronomía. En su mesa le toca compartir con Itatí Cantoral, Faisy y Emmanuel. “Esto de la ‘Divina Comida’ me sorprendió, primero el poder aceptarlo, ya que en ese momento tenía un poco de más tiempo libre, también porque cuando me hablaron del proyecto y me dijeron quiénes iban a participar, eso me animó un poco más a adentrarme. Y es una oportunidad para que la gente me conozca un poco más, porque quizá la mayoría me ha visto como el futbolista que fui”, pero ahora la audiencia podrá verlo más como la persona que es, puesto que también se aleja de la formalidad y se le podrá ver muy divertido en los episodios.

A Rafa le gustó mucho poder conocer más a fondo a sus compañeros, por ejemplo a Emmanuel, una leyenda de la música nacional. Sobre la experiencia de cocinar, resalta que él en todo lo que se propone es muy competitivo, “intenté hacer todo lo que pude, sí cocino muy poco, pero lo que pude preparar y hacer fue algo que me heredó mi padre”.

La comediante y presentadora, Michel Rodríguez, comparte que ganó grandes amistades tras participar en este programa. CORTESÍA

“Se generó mucho amorcito”

Finalmente, en la mesa de Michel Rodríguez y Carlos Gatica, participan también Karol Sevilla y Margarita, la diosa de la cumbia. Para la comediante y presentadora participar en esta experiencia ha sido muy divertida. “Me encanta, fue una experiencia muy padre porque en nuestra mesa nos sentimos cómodos desde el minuto uno, se generó mucho amorcito y mucha amistad que sigue, porque todavía tenemos un chat, pero descubrir que a la gente que admiras, ahora también la admiras por lo que es y no solo por su talento, está padrísimo”.

Por su parte, Carlos resalta que se mantuvo muy alerta para ser buen anfitrión. “Hice pruebas de mi menú porque yo no soy muy buen cocinero”, su familia fue la que le dio el visto bueno a los platillos antes de ofrecerlos a sus compañeras, “con el nervio de saber si les iba a gustar o no, pero fue muy divertido salir de mi área de confort, a mí no me gusta mucho recibir gente en mi casa, prefiero ir a las suyas de gorrón”. Lo que es un hecho es que el público se va a divertir y hasta llorar con las historias de vida que se van a contar durante los episodios.



