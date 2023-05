HBO Max es una de las plataformas de streaming más populares, y una de las que más le da competencia a Netflix.

HBO Max se destaca por sus series exclusivas tales como "Game of Thrones", "The White Lotus", "The Last of Us", entre muchas otras series de éxito de crítica y audiencia, y por su diversidad de películas que no pueden encontrarse en ningún otro lado.

Este viernes 12 de mayo llega a HBO Max una de las películas del universo cinematográfico de DC Comics, que mezcla acción, comedia y aventura por igual.

Estos son los estrenos de HBO Max para este viernes:

“Shazam! Fury of the Gods”, el estreno de HBO Max

“Shazam! Fury of the Gods” es la segunda película del superhéroe interpretado por Zachary Levi y Asher Angel. En esta ocasión, Billy Batson deberá enfrentarse a las hijas del Titán Atlas (Helen Mirren y Lucy Liu), quienes buscan recuperar la magia que les fue arrebatada años atrás.

Originalmente, se estrenó el 17 de marzo de 2023 en cines, pero ahora llega a HBO Max con el resto de contenido de DC.

FS