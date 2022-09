HBO Max: "Elvis" se agrega al catálogo de películas que no te puedes perder

A través de su franquicia en su cole, HBO Max suma una nueva cinta a su catologo, la reciente película "Elvis" de Baz Luhrmann, la cual hace poco tuvo su corrida comercial en salas de cine. Este filme cuenta la historia de "El rey del rock and roll", Elvis Presley y de su manager y es protagonizado por Austin Butler y Tom Hanks.

La película recorre la vida del rey de Rock y Roll, Elvis Presley (Butler), desde sus orígenes hasta el estrellato. Vista a través del prisma de su complicada relación con su enigmático mánager, el coronel Tom Parker (Hanks), la historia se adentra en la compleja dinámica entre estos dos a lo largo de más de 20 años, desde el ascenso a la fama de Presley hasta su éxito sin precedentes; con el telón de fondo de la evolución del panorama cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos.

En el centro de ese viaje está una de las personas más significativas e influyentes en la vida de Elvis, Priscilla Presley. Este filme no es solo una biopic, es también un musical. Dentro de su repertorio de canciones se encuentran hits como "Burning Love", "Can't Help Falling in Love", "Hound Dog" y "Unchained Melody". Muchas de las canciones mantienen la voz original del rey, pero otras fueron adaptadas y modernizadas por artistas del momento como Måneskin, Doja Cat, Eminem y Tame Impala.

Estos son otros títulos imperdibles en HBO Max:

