HBO MAX: Todos los estrenos de series y películas para 2022

La llegada de HBO Max a México marcó el inicio de una nueva era del entretenimiento que promete grandes momentos, emocionantes historias y enormes actuaciones para disfrutar en 2022. Recibe el nuevo año con todo y no te pierdas ninguno de estos contenidos exclusivos.

El año arranca con unos de los personajes más amados y mágicos. El 1 de enero toda la familia podrá disfrutar de "Harry Potter 20 aniversario: Regresa a Hogwarts". Este especial retrospectivo reúne a Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, miembros del reparto y los cineastas de las ocho películas por primera vez para contar más detalles y anécdotas de esta increíble saga.

HBO Max tiene grandes blockbusters en 2022, las películas más esperadas que llegarán del cine a tu casa como "The Matrix Resurrections" y la entrañable historia de "King Richard"; así como "Venom", "Spiderman", "Morbius", "Kimi" y mucho más. El line up de imperdibles están en HBO Max.

También regresan esas galardonadas series de amor, amistad y drama que nos han dejado enganchados con las historias de sus personajes convirtiéndose en éxitos de la plataforma, comenzando con la nueva temporada de "Euphoria", que se estrena el 9 de enero. Y para los amantes de las batallas y de John Cena, llega a la pantalla de HBO Max la serie "Peacemaker" con estreno el 13 de enero, donde veremos el origen de este superhéroe y cómo reúne a un equipo que promete lograr la paz mundial cueste lo que cueste.

Además, tendremos el regreso de grandes series aclamadas por el público con nuevas temporadas de "Gossip Girl", "The White Lotus" y "The Flight Attendant", entre muchas más; así como nuevos episodios de "And Just Like That" -la continuación de la entrañable y exitosa serie de HBO, "Sex And The City". Todas estas gloriosas producciones vuelven para dar a los usuarios, fascinación y un toque de comedia.

Otros grandes títulos que llenarán de acción y ciencia ficción incluyen a la cuarta temporada de "Westworld", donde la inteligencia artificial y los androides mantienen el foco del drama y "Doom Patrol", que con su cuarta temporada y el retorno del grupo de superhéroes le pondrán adrenalina al año.

Y posiblemente uno de los estrenos más esperados es el regreso al mundo de George R.R. Martin con "House of the Dragon", la cual hace un relato sobre la familia "Targaryen", 300 años de los sucesos de la inolvidable serie de "Game of Thrones", un título que sin duda ha hecho historia.

Ya sé que quieren más, especialmente saber cuándo llegarán episodios nuevos de sus series favoritas. Aquí un vistazo a series que amamos y regresan en 2022 ��

��Euphoria

��Gossip Girl

��The White Lotus

��The Flight Attendant

��Westworld

��Doom Patrol

��Superman y Lois — HBO Max Latinoamérica. (@HBOMaxLA) December 22, 2021

2022 también traerá un poco de todo. Dramas de adolescentes y giros inesperados con "Pretty Little Liars: Original Sin" o el regreso de "Clark Kent" a la escena con una nueva temporada de "Superman y Lois". Los deportes también dirán "presente" el próximo año con las transmisiones en vivo de la fase más emocionante de la UEFA Champions League hacia la final de la temporada 21/22, donde equipos como el PSG, Real Madrid, Manchester United y Atlético de Madrid volverán a capturar todas las miradas; así como el inicio de la temporada 22/23. Además del anhelado estreno de "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty", una serie sobre la dinastía del equipo de baloncesto, los Lakers de Los Ángeles, en la década de 1980.

Si de música se trata, "Music Box" temporada 2 es la mejor opción, una colección de documentales HBO Original. Vuelve a emocionarte con "Woodstock 99: Paz, Amor y Furia" o "Listening to Kenny G", incluidos en su primera entrega.

HBO Max apuesta por las producciones locales

HBO Max también traerá nuevas producciones locales con historias y pasiones mexicanas. Las "Bravas", un título que retrata el futbol femenil y "Ámsterdam", el relato de una pareja que se separa, pero que tiene un compromiso que no pueden dejar, su perro.

Estos son solo algunos de los títulos que llegarán a la plataforma en 2022, HBO Max estará lleno de películas, series, realities y documentales imperdibles para disfrutar cada minuto.

