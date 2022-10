Gwyneth Paltrow cuestiona a Shakira por sus uñas y los fans reaccionan

Ante el adelanto que Shakira compartió en Instagram sobre lo que será su nueva canción “Monotonía”, la cual será lanzada el 19 de octubre, los fanáticos no solo han lanzado teorías, una vez más, sobre la posible dedicatoria que el sencillo pueda tener ante la compleja vida amorosa de la colombiana en los últimos meses por su separación del futbolista Piqué, pues también se ha robado las miradas el peculiar comentario que la actriz Gwyneth Paltrow hizo en el post.

Conocido es que Gwyneth Paltrow habla español de manera fluida, por lo que la actriz ganadora del Oscar por “Shakespeare in Love” no dudó en sumarse a la conversación de los fans, pero cuestionando a Shakira sobre sus uñas, que en el video resaltan en color verde pese a que el resto de la escena está en blanco y negro.

ESPECIAL/Instagram

“¿Cómo hiciste eso? Todo blanco y negro menos las uñas! Increíble”, escribió Gwyneth Paltrow, generando más de 21 mil reacciones a su comentario y generando casi 500 respuestas, incluida la de Shakira, quien les explicó que casi nunca tiempo para hacerse las uñas. “Casi nunca me hago las uñas por falta de tiempo! So when I do got to show them off!”, replicó la colombiana.

Los seguidores de Shakira se mostraron divertidos ante la peculiar conversación entre ella y Gwyneth Paltrow, al calificar como “random” la pregunta hecha por la actriz, pero enfatizando que resultó sorpresivo saber que la ganadora también del Globo de Oro es seguidora y fanática de la colombiana.

A la par del intercambio de comentarios entre Shakira y Gwyneth Paltrow, los fans han aprovechado el post de la creadora de “Te felicito” para solicitarle que deje de hacer música urbana y regresé a las baladas o a su estilo más rockero. Otros fanáticos siguen sacando a relucir la polémica que la ha rodeado respecto a su rompimiento con Piqué, señalándole que el culpable de la separación ha sido el futbolista y que ella ya debería dar vuelta a la página y enfocarse en nueva música sin dar pie a más teorías erróneas sobre cómo termino su relación.

FS