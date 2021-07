Guillermo del Toro participó este domingo en un evento especial de la película "Trollhunters: Rise of the Titans" y aseguró que la saga animada —estrenada en Netflix— ocupa un lugar muy especial en su carrera cinematográfica.

"Nunca me fui de 'Trollhunters'. Siempre estuve ahí, siempre fue algo personal", dijo Guillermo del Toro.

Guillermo fue el gran protagonista de un pase especial en el cine The Landmark de Los Ángeles de "Trollhunters: Rise of the Titans", cinta que estrenó Netflix el 21 de julio.

Los fans no sólo pudieron disfrutar en la gran pantalla de esta película, sino que también contaron con la presencia de Del Toro, el creador y cerebro principal detrás de esta ya longeva saga animada de fantasía.

Guillermo del Toro: ¿De qué trata "Trollhunters: Rise of the Titans"?

La película "Trollhunters: Rise of the Titans" sirve de cierre a la trilogía de series televisivas formada por "Trollhunters: Tales of Arcadia" (2016-2018), "Below: Tales of Arcadia" (2018-2019) y "Wizards: Tales of Arcadia" (2020).

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, “Trollhunters: El despertar de los titanes” trae a “Arcadia” con muchas batallas entre criaturas sobrenaturales como troles, alienígenas y magos.

Esta producción original de Netflix y DreamWorks une a los héroes de las exitosas series “Trollhunters”, “Los 3 de abajo” y “Magos” para adentrarse en su mayor aventura hasta el momento. Deberán enfrentarse con la “Orden Arcana” por el control de la magia.

Del Toro aprovechó la ocasión para pedir a Netflix y a DreamWorks que haya más proyecciones especiales de esta cinta en los cines ya que, en su opinión, aspectos como el sonido o las luchas de los titanes se saborean mejor en la gran pantalla.

Además, Del Toro dijo que no hay nada comparable a "la experiencia de comunidad" que se vive en un cine y dio las gracias a todos los fans de "Trollhunters" por su apoyo a lo largo de los años.

Del Toro, ganador del Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección por "The Shape of Water" (2017) siempre ha sido un artista muy prolífico y con muchos proyectos en marcha.

Pero la noche del domingo afirmó que nunca dejó de lado "Trollhunters" y aseguró que lo hizo por "el absoluto amor" que siente por estas historias.

El objetivo de Guillermo del Toro con "Trollhunters"

Del Toro también contó que una de sus principales metas con las series de "Trollhunters" era ampliar las posibilidades del medio televisivo y de la animación.

En este sentido, el mexicano defendió que tomaron decisiones fuera de lo normal en la pequeña pantalla y expuso que la saga fue ganando en ambición conforme pasaba el tiempo.

Del Toro tuvo palabras de mucho cariño para el equipo que le ha acompañado en este gran proyecto de animación y dejó además la puerta abierta a que la saga continúe en el futuro, ya que ha propuesto a DreamWorks que, durante los próximos cuatro años, estrenen dos cortos cada doce meses sobre "Trollhunters".

Guillermo del Toro se prepara para "Nightmare Alley"

Al margen de "Trollhunters", Del Toro lanzará en los cines "Nightmare Alley" el próximo mes de diciembre, su primera película como director tras "The Shape of Water".

Bradley Cooper, que sustituyó a Leonardo DiCaprio al frente de esta cinta, está acompañado en un reparto mayúsculo por Cate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara, Toni Collette, Richard Jenkins y Ron Perlman, entre muchos otros.

