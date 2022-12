Tras el estreno global de “Pinocchio”, de Guillermo del Toro, los fanáticos y crítica en general apuntan a que el cineasta tapatío se impone como el candidato más fuerte para ganar el Oscar en la categoría de “Mejor película animada” en la ceremonia del 2023, que premiará a lo mejor del cine estrenado en 2022, luego de que el director ya recibió sus primeras nominaciones el Globo de Oro en las ternas de Mejor Película Animada, Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora.

Desde sus inicios en su natal Guadalajara, Guillermo del Toro se enfocó a la animación junto a realizadores como Rigo Mora, impulsando desde entonces a diversas generaciones de animadores que hoy se ven reflejados en proyectos independientes y formando parte de producciones internacionales como su reciente largometraje “Pinocchio”, que filmado en la técnica de stop-motion, sumó por ejemplo, al talento tapatío y el Centro Internacional de Animación, el Taller del Chucho, para rodar algunas escenas en la capital tapatía.

Si bien Guillermo del Toro no es nuevo en las premiaciones más importantes de la industria cinematográfica como el Oscar, el BAFTA o el Globo de Oro, al lograr que sus películas “El Laberinto del Fauno” y “La forma del agua” fueran premiadas en diversas ternas como “Mejor película”, “Mejor director”, “Mejor película de no habla inglesa”, por ejemplo, su historia en el terreno animado ha sido peculiar, y aunque no ha ganado una estatuilla exclusiva en esta técnica, tal parece que “Pinocchio” podría ser su debut en los afamados galardones del próximo año.

A lo largo de su historia, y a la par de emprender sus proyectos en solitario, Guillermo del Toro ha estado muy de cerca en el cine animado, figurando como productor o asesor de diversos filmes que también han logrado relevancia en los certámenes más prestigiados de la industria cinéfila.

“Hellboy animated: Sword of storms”:

Tras dirigir la película “Hellboy” teniendo a Ron Perlman como protagonista, Guillermo del Toro participó en 2006 como productor creativo de la serie animada “Hellboy animated: Sword of storms”, estrenada en su momento a través de Cartoon Network, y lanzada en formato DVD. La producción ganó el Premio Primetime Emmy al Mejor Programa Animado de más de una hora de duración. En 2007 regresó a esta producción para el lanzamiento de la saga “Hellboy animated: Blood and iron” y “Hellboy animated: Iron shoes”.

“Megamente”:

Estrenada en 2010 en Estados Unidos como “Megamind”, este filme animado de DreamWorks Animation y dirigida por Tom McGrath, tuvo al tapatío Guillermo del Toro como consultor creativo para el estudio y las producciones que se avecinaban ese año. La película está disponible en Netflix.

“Kung Fu Panda 2”

Guillermo del Toro volvió a trabajar con DreamWorks Animation para asesorar y estar en la producción ejecutiva de la secuela de “Kung Fu Panda”, que se estrenó en 2011, logrando ese año que el filme animado dirigido por Jennifer Yuh Nelson, fuera nominado el Oscar. Disponible en Neflix.

“El gato con botas”

Con el éxito marcado por la franquicia de “Shrek”, Dreamworks Animation decidió lanzar la aventura en solitario del personaje al que el español Antonio Banderas prestó su voz. Guillermo del Toro fue contratado nuevamente por el estudio para que estuviera en la producción ejecutiva y asesoría creativa. Disponible en Netflix.

“El origen de los guardianes”

Confiando totalmente en Guillermo del Toro, Dreamworks Animation recurrió nuevamente al tapatío para la película animada “El origen de los guardianes” (Rise of the Guardians), que dirigida por Peter Ramsey, tuvo al tapatío en la producción ejecutiva y como asesor para dar forma a la historia inspirada en la obra literaria “The Guardians of Childhood” de William Joyce. El filme está disponible en Netflix.

“El libro de la vida”

ESPECIAL/Disney+

Esta película creada y dirigida por Jorge R. Gutiérrez, contó con la participación de Guillermo del Toro como uno de los principales productores. La película basada totalmente en el legado y tradición mexicana y la festividad de Día de Muertos, fue nominada al Globo de Oro tras su estreno en 2014. El reparto de este filme en animación 3D incluye las voces de Diego Luna, Zoe Saldaña, Channing Tatum, Christina Applegate, Ice Cube y Ron Perlman, entre otros, en su versión original en inglés. La película está disponible en Disney .

“Kung Fu Panda 3”

El tapatío fue convocado nuevamente por Dreamworks Animation para el estreno de “Kung Fu Panda 3” para la producción ejecutiva y asesoría creativa junto a Mike Mitchell. Disponible en Netflix y HBO Max.

“Trollhunters: Relatos de Arcadia”

Con el apoyo de Netflix y DreamWorks Animation, Guillermo del Toro finalmente estrenó su serie animada “Trollhunters: Relatos de Arcadia”, en 2016, haciendo un prelanzamiento oficial en la ComicCon de San Diego, meses antes. Guillermo del Toro escribió el guion junto a Daniel Kraus, y a la fecha ha lanzado tres temporadas.

