Guadalupe Pineda y la suma de todos sus "yo"

Guadalupe Pineda presenta su nuevo disco, “Homenaje a los grandes compositores”, con una selección de catorce temas en los que comparte voces con los compositores o invitados para engalanar cada uno de los temas. Para la cantante, este homenaje es necesario, comentó en entrevista: “¿Qué sería de mi voz sin una canción que la eleve, que la haga volar y que anide en el alma de la gente? Los artistas nos debemos a los compositores”, asegura.

Armando Manzanero, Atahualpa Yupanqui, Óscar Chávez, Pablo Milanés y Juan Gabriel son algunos de los compositores que honra, con una gama de diferentes géneros musicales, igualmente con diferentes países de origen. El repertorio representa el crisol de géneros que Guadalupe ha explorado a lo largo de su carrera: “Es una síntesis, ésta soy yo: soy trova, vengo del canto folclórico latinoamericano. Soy propuesta ideológica, por eso invito a Chávez, Alberto Cortés, Milanés. También soy romance con Manzanero, canto popular con la Santanera. También quiero ser y admiro a los jóvenes contemporáneos: María León, Armando Ávila y Édgar Oceransky”. Sobre Oceransky, la artista comentó: “Creo que Édgar es un poeta, que allí está… Ya reconocido. No quería dedicarme solamente a cantar a los consagrados: había que oír, cantar y traer también a estos jóvenes artistas”.

“Para mí el canto es catarsis: si estoy triste ahí vuelco mi tristeza, y una canción alegre me la quita. Por eso dejé mi carrera de socióloga, porque mi pasión era cantar”. Guadalupe Pineda, cantante

Durante su carrera, Guadalupe Pineda ha elegido las canciones con un principio fiel: “Como intérprete, si yo no escojo algo que me haga vibrar, ¿cómo haré vibrar a la gente?”. Por eso en las canciones que quiere cantar busca “que digan algo nuevo. Cuando oí la canción de María León, ‘El tiempo de ti’, con esa belleza de melodía y los alcances que podía hacer con ella… Me puso la piel chinita. Su voz se unió muy bien a mi voz, hicimos cosas increíbles”.

Tras la publicación de este material discográfico, acompañado de un DVD con la grabación en directo de las interpretaciones, los planes para Guadalupe son promocionarlo con presentaciones en vivo: “Apapachar este disco, darle el lugar que merece: son catorce audios con catorce videos. El trabajo que hicieron fue espectacular. Me siento muy honrada de tener a las presencias consagradas, a los contemporáneos y a presencias tan jovencitas como Ángela y Leonardo Aguilar. Cantar con mi primo hermano Pepe Aguilar: fue un agasajo, habíamos cantado en fiestas de la familia, pero en un disco nunca”.

Detrás de cámaras

Sobre los videos que acompañan su nuevo material, Guadalupe recordó: “Grabamos en un foro que no era para grabar discos. De pronto llovía y se metían los truenos, la lluvia. Fue divertido. Todo es por algo, la gente de video hizo un foro redondo, teníamos las cámaras, una escenografía muy bonita”.

El trabajo duro, en esos días, fue una de las constantes: “El primer día terminamos de grabar con la Sonora Santanera como a la 1:30 de la mañana. El segundo día con Pepe, Ángela y Leonardo como a las 4:00 de la mañana. Sí, fue maratónico, pero el disco está cargado de emoción. Incluso, vinieron los coros que acompañaban a Juan Gabriel en sus espectáculos, con ‘Así fue’. Un tema muy fuerte, poderoso”.