Guadalupe Pineda le cantará a las mamás

“De ella heredé la voz”, así recordó Guadalupe Pineda a su mamá, y esto se debe a que ofrecerá un concierto especial en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, el próximo 10 de mayo, en donde cantará todos sus éxitos y algunas canciones inéditas.

“Mi mamá es una mujer muy fuerte, de ella heredé la voz. De chiquita iba con ella a la Iglesia de San Agustín en Polanco, por ahí vivíamos, todos los días me llevaba a la Iglesia y me ponía un vestidito amarillo, que tenía bordados unos pollitos, con un velito, una bolsita y guantes; bueno, a la salida de la Iglesia me decía: ‘¿Qué quieres, unos dulces, un chicharrón o un pirulí?’”.

La intérprete, quien celebrará a todas las madrecitas en su día, comentó que aún a los 91 años que tiene su madre, canta con ella, “los recuerdos con mi mamá son cantando con ella, cocinando y a sus 91 años y medio todavía cantamos, yo adoro a mi mamá”.

Es por ello, por el gran amor que le tiene a quien la trajo al mundo, que tratará de hacer pasar una gran velada a todas las madres que vayan a su presentación, “para que nuestras mamás pasen una noche con grandes sorpresas, tenemos una orquestación maravillosa con mi grupo, con coros, cuerdas y en una segunda parte con mariachi, yo soy una cantante que trae la música mexicana en la sangre, por eso voy a interpretar canciones muy importantes de la música mexicana”.

La cantante, quien aseguró que interpretará temas inéditos en su show, expresó que se encuentra viviendo una etapa de plenitud, tras 45 años de carrera artística: “En estos momentos de mi vida me siento en plenitud, en un momento maravilloso en lo profesional y personal”.