La agrupación Yahritza y su esencia se ha convertido en tendencia los últimos días debido a los comentarios que realizaron acerca de México y su gastronomía, palabras que no fueron bien recibidas por los mexicanos en redes sociales y se encargaron de criticar a los tres miembros del conjunto.

Como consecuencia, también comenzaron a circular diversos memes y burlas para cada uno de los integrantes, pero quien recibió un poco de más burlas fue Jairo Martínez, hermano de Yahritza, quien mencionó que “soy bien delicado y casi nomás como chicken, puras alas y que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.

A raíz de esto, la panadería Karycar pan casero, ubicada en Guadalajara y que se caracteriza por realizar panes con temática a las tendencias de redes sociales, aprovechó la oportunidad y sacó a la venta la “Concha-cheken”, un pan simulando la cara de Jairo, una obra del Chef Alfonso Domínguez.

Si quieres degustar una deliciosa “Concha-checken”, puedes ir por la tuya en la panadería ubicada en la calle Hospital #394, Guadalajara Centro.

Como era de esperarse, la creación de la panadería causó un gran furor en redes sociales y la idea fue muy bien recibida por los usuarios, quienes mencionaban que era una gran y original idea y que “si los mexicanos no dominamos al mundo porque no queremos”.

