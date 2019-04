Grupo Libra celebra 31 años de cantarle al corazón

El romanticismo ha sido la llave maestra de Grupo Libra para abrir el corazón de sus seguidores y permanecer en el gusto del público durante casi 31 años de trayectoria. Actualmente, promocionan la canción “A través del vaso” a dueto con Los Bisnietos, combinando la balada ranchera con las guitarras eléctrico acústicas. Igualmente, preparan una gira de presentaciones por Estados Unidos y Guatemala.

“Venimos promocionando un tema que ya está ya muy grabado por varios géneros y artistas, pero en lo particular a mí me gusta mucho, es una canción muy bonita y quisimos hacerle una nueva versión, plasmando lo que es la esencia del Grupo Libra. Entonces, esto lo hicimos a dueto con un grupo amigo de nosotros que son Los Bisnietos, antes Los Nietos, quienes son muy profesionales y nos gustó mucho el resultado, una versión muy distinta a las que hemos escuchado, el tema ya está en todas las plataformas digitales”, comparte Jesús, guitarrista de la banda.

La canción, que en general se ha hecho en otras versiones con los sonidos rancheros, tenía una estructura muy bravía, sin embargo, destaca Juan Luis (batería) que la melodía que ellos proponen es romántica. “El origen de la canción es ranchero, pero nosotros encontramos el toque romántico en ella y creemos que nadie había explotado esa parte. Entonces, a nivel grupero, hicimos que sonara romántica, haciendo hincapié en que la onda grupera está regresando, pero a la vez con Los Bisnietos estamos fusionándonos con el género ranchero para que toda la gente conozca a Grupo Libra”.

Este sencillo es la carta de presentación de un disco de duetos que Grupo Libra desarrollará con la participación de otras bandas y artistas, serán covers, pero no descartan incluir alguna canción inédita. “Estamos ahora en negociaciones con los duetos, algunos artistas ya aceptaron, pero los tiempos no se nos han dado, por eso es que no damos nombres ahorita, pero esto ya se está cocinando”, dice Jesús.

El fenómeno de la nostalgia

Para Juan Luis, el romanticismo no pasa de moda, por eso es que ellos consideran que la nostalgia de la música de los 90 regresó, época en la que ellos tuvieron sus mejores éxitos, como su clásico “Del signo Libra”. “En los años 90 la música grupera tuvo su auge, esta música nunca se perdió, de ahí surgieron muchos compositores nuevos, una forma distinta de decir las cosas. Ahora se está recuperando esto y podemos fusionar esta nueva manera de decir las cosas, tocándolas al estilo de antes y están saliendo cosas muy interesantes, pasa que el público que tenemos le fue heredando el gusto por nuestra música a sus hijos y a sus nietos, en nuestros eventos tenemos de todas las generaciones y eso es muy bonito”, finaliza.