Gloria y Emilio Estefan sirven comidas por el Día de Acción de Gracias

La cantante Gloria Estefan y su esposo Emilio sirvieron hoy comidas gratis a familias pobres por el Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos y pidieron no olvidarse de los que necesitan ayuda por los recientes desastres naturales en Puerto Rico y México.

"Un día como hoy es para dar gracias y hoy les pido que no olvidemos a nuestra gente de Puerto Rico que nos necesitan y a todo el resto del Caribe y México que han pasado tanto", señaló el productor musical cubano.

NTMX / ESPECIAL

"Hay mucha gente que no tienen familia y está sola en el mundo y de esta forma ellos pueden sentir que no están solos y estamos todos aquí juntos", dijo a su vez la intérprete de temas como "Conga" y "Get on your feet".

El matrimonio Estefan celebra desde hace una década esta tradición denominada "Alimente a un amigo" y afirman que lo hacen para regresar a la sociedad algo de las "bendiciones" que han tenido durante su carrera.

"Hay mucha gente que no tiene las bendiciones que nosotros tenemos y que no tienen miembros de familia que puedan pagar una cena maravillosa", señaló la cantante.

El matrimonio Estefan se reunió con violuntarios desde temprano bajo unas enormes carpas en el Distrito de Diseño de esta urbe para servir unas dos mil comidas que incluyen platos tradicionales de Estados Unidos y clásicos cubanos de su restaurante Estefan Kitchen.

Pavo con el tradicional relleno y pay de manzana, así como cerdo asado, congrí, arroz, frijoles negros, yuca hervida, no faltaron.

Los alimentos fueron preparados la noche previa por estudiantes del Instituto Culinario de Miami.

"Creo que los estudiantes realmente aceptan el hecho de que estamos haciendo algo especial para alguien que puede no tener nada que comer", señaló José Casals profesor del Instituto.

En los últimos diez años este evento anual ha servido más de 14 mil comidas.