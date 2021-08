Gloria Trevi y María León viven una “Mudanza de hormiga”

Unidas por su pasión: la música. María León y Gloria Trevi iniciaron una nueva faceta en su trayectoria al unir sus voces por primera vez en “Mudanza de hormiga”, canción en la que ambas intérpretes brindan una mirada especial sobre el proceso que se experimenta cuando una pareja comienza progresivamente a vivir bajo el mismo techo.

Durante la presentación de “Mudanza de hormiga”, Gloria Trevi y María León compartieron con EL INFORMADOR cómo fue este primer dueto, que abre la posibilidad para que ambas cantautoras emprendan más proyectos en el futuro, partiendo de la gran amistad que surgió luego de que Gloria Trevi quedara fascinada por el tema que compuso María junto a Marcela de la Garza.

Gloria Trevi enfatizó que “Mudanza de hormiga” no se trata de un dueto más en su carrera, pues esta unión con María León representa la oportunidad de hermanarse con otras mujeres que se encuentran en la música: “Escuché la canción, me encantó al siguiente nivel, porque es una canción que te pone de buenas y creo que en estos momentos que hemos pasado por tantas cosas y de repente tenemos triste el corazón, necesitamos música así, que nos ponga arriba, contentos, que nos dé esta vibra de amor”, expresó Gloria Trevi.

María León destacó el profesionalismo de Gloria para grabar la canción en Estados Unidos con un encuentro que las hizo conectar inmediatamente y reforzar la idea de la importancia del poder femenino para impulsar proyectos que permitan a las mujeres expresarse libremente tal cual lo hace “Mudanza de hormiga”, en el que la tapatía tenía la intención de mostrar cómo las mujeres también toman la iniciativa para vivir en pareja.

“Es una declaración de amor bonito y una de las cosas más padres de compartir contigo es este poder femenino, de este apoyo entre amigas, donde entre las dos nos echamos porras para tomar la iniciativa de instalarnos en la casa de nuestras parejas, porque también es importante la iniciativa femenina, porque a veces siempre estamos esperando que el hombre sea quien tome la primera palabra, y dar ese primer paso para apoyarnos entre amigas me parece súper lindo”.

Una gran experiencia

Ambas cantantes detallaron que para poder grabar aplicaron los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19, por lo que tras hacerse sus respectivas pruebas para descartar riesgos, optaron por ir de compras y cocinar juntas para conocerse a profundidad y determinar cuál sería el rumbo final que tendría “Mudanza de hormiga”.

“Lo más bonito de esta canción es que nace de la necesidad absoluta de un enamoramiento por querer compartir tu vida con la otra persona, querer ser parte del mismo espacio, crear un nido juntos”, apuntó María León.

Gloria Trevi subrayó su emoción por realizar más colaboraciones con María León y aunque la pandemia progresivamente ha permitido regresar a los escenarios en diversas modalidades, confía en que la agenda de su nueva cómplice musical pueda adaptarse para compartir la tarima juntas y presentar en vivo “Mudanza de hormiga”.

La cantante de “Zapatos viejos” detalló que a través de redes sociales, en especial en TikTok, ella y María León compartirán parte del proceso de grabación y de un baile especial que hicieron para sumar al público a esta experiencia, destacando el gran nivel atlético que María León tiene al bailar.

Espera un casting sorpresa

Con la expectativa que su bioserie ha despertado, Gloria Trevi destacó que aún no se determina quién sería la artista indicada para interpretarla en la producción que encabezada Carla Estrada: “Por lo que me ha dicho Carla Estrada, ella va a convocar a un casting en el que podrán participar quien quiera, porque así como yo también inicié mi carrera, Carla Estrada convocó a un casting para hacer la doble de una artista que salía en la telenovela de ‘Chispita’ y yo asistí a ese casting. Ella quiere empezar desde esa misma manera, creo que sería algo súper lindo, porque puede ser que la persona que me interprete sea alguien muy famosa o alguien que todavía no conocemos, pero que dé todo en look y energía”.

Al estar totalmente involucrada en el proceso de adaptación narrativa que tendrá su serie biográfica, Gloria Trevi destacó que su historia será contada desde la infancia, pero apostando por saltos en el tiempo para conectar las diversas etapas de su vida personal y artística.

“La bioserie se va a tratar de mi vida, será prácticamente desde que yo era niña hasta la época de ahora; sobre todo, irá brincando un poquito para que la gente me vea cuando soy adolescente, cuando estoy ahora en un momento muy especial y clave”.

Con agenda llena

A la par de sus lanzamientos musicales, María León dijo estar feliz de regresar a los escenarios, en especial del teatro, al recordar que en próximas semanas dará continuidad a la gira que tiene con el musical “Hoy no me puedo levantar”, y aunque varias fechas se han tenido que postergar por la pandemia, recordó que ciudades como Puebla, Monterrey, Querétaro y Guadalajara están confirmadas.

“Viene la gira de ‘Hoy no me puedo levantar’; en un inicio había muchas más, pero cuestiones de semáforos -de la contingencia- en diferentes ciudades y Estados, se recorrieron algunas de las fechas… Además, está el streaming con Alán Estrada”, comentó María León, al recordar que esta función virtual se podrá ver el 25 de septiembre a las 20:00 horas por Cinépolis Klic.

