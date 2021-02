Gloria Trevi está lista para su primer "show" digital; hoy celebra su cumpleaños

El próximo sábado 27 de febrero a las 20:30 horas, Gloria Trevi ofrecerá su primer concierto en streaming, el cual es organizado por Ocesa.

Nunca me he presentado sin sentir al público físicamente

El espectáculo se denomina “Trevi in da House” donde Trevi hará un recorrido por toda su trayectoria musical. Adelantó que no ha visto otros “shows” de compañeros artistas porque prefiere concentrarse en su espectáculo en el que promete sorpresas y locuras.

Los accesos cuestan 400 pesos y se pueden adquirir en https://www.ocesa.com.mx/eventos/GloriaTrevi_InDaHouse

“Yo misma estoy nerviosa, emocionada y muy sensible porque nunca me he presentado sin sentir al público físicamente, sin embargo, esto es ‘Trevi In da house’, o sea, ¡voy a estar en tu casa! Siento que estará muy íntimo y de repente eso me puede poner un poquito más atrevida en algunos momentos, sensible. Sinceramente creo que habrán muchas cosas que serán espontáneas, sin embargo estoy planeando para que haya sorpresas, estoy ensayando mucho, tengo en chinga a los bailarines, a los músicos y a la gente del staff porque quiero hacer algo muy especial para ustedes. Espero que disfruten las sorpresas de ‘Trevi in da house’”.

Gloria fue cuestionada sobre si consideraba que estos “shows” serán una constante en la industria, pero confío en que habrá una nueva normalidad donde la curva de contagios bajará y la vacuna la tendrán más personas propiciando un cambio, donde ahora lo que sí será muy importante será la limpieza.

Trevi recordó que este 18 de febrero será parte de la ceremonia de premios Lo Nuestro donde la van a reconocer por su trayectoria musical y que hoy que es su cumpleaños estará ocupada revisando los vestuarios que se van a poner esa noche, recordó además que ese día su hijo Ángel Gabriel también estará cumpliendo años.

Es un honor recibir el “Premio a La Trayectoria” de @premiolonuestro ���� Estoy cocinando algo especial para ustedes, y quiero saber ... ¿que canción quieren escuchar? ���� Comenten que los estoy leyendo ���� #Trevilanders #TodosMeMiran #Gloria #premiolonuestro pic.twitter.com/f0Kt4ZIWZH — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) February 5, 2021

Gloria Trevi confirma bioserie y nueva música

Gloria Trevi confirmó que está en proceso su bioserie desarrollada por Carla Estrada y que en aproximadamente mes y medio estará lanzando música nueva.

“Mi cumpleaños lo voy a celebrar trabajando, tengo que trabajar en los outfits que me voy a poner para la alfombra y para el ´shows´. Estoy trabajando en lo que me voy a poner para el streaming, literal estoy en el ácido”, dijo.

Gloria comenzó a despegar en la música desde los 19 años con éxitos como “Pelo suelto”, “Dr. psiquiatra”, “La papa sin cátsup”, “El recuento de los daños” y otros éxitos que la encumbraron en la década de los 90.

Pasó un episodio oscuro en su vida cuando fue detenida por autoridades brasileñas por corrupción de menores, pero la justicia le concedió la libertad exonerando de cualquier delito. Desde entonces resurgió en la música y nada ni nadie ha apagado su regreso que ha estado plagado de éxitos.

AC