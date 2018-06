Gloria Calzada es “Puro Glow”

El instinto es lo que mueve a Gloria Calzada, la tapatía que se ha perfilado como una de las mexicanas más influyentes en los medios de comunicación y aunque su carrera se forjó principalmente en la televisión nacional e internacional, ahora ha decidido explorar los formatos digitales para demostrar, una vez más, que cuando una propuesta tiene calidad y honestidad, el público se mantiene fiel.

“Tengo un espíritu que no tiene edad, tengo una curiosidad que no se termina nunca. Soy una observadora de la vida”.

Así es como nace “Puro Glow”, el nuevo canal de YouTube en el que Gloria Calzada aborda todo tipo de temáticas desde un sentido donde priman sus experiencias personales y la actitud que tiene ante la vida y el paso de los años.

“Nada me asusta, no juzgo y desde esa apertura con la que llevo mi vida también la observo y hablo de ella. Los temas los elijo yo, los investigo, desarrollo, corroboro y los suelto a título personal, no como una especialista porque no lo soy, hablo de mi experiencia, algo muy coloquial, compartir lo que me ha funcionado a mí”, explica en entrevista Calzada quien, desde el primer video también ha tomado la decisión de exponer tópicos y reflexiones sobre la edad, inversiones personales, sexualidad, estilo de vida y moda, desde la intimidad de su casa.

“Estar desde mi casa es algo muy íntimo y muy práctico. En esta etapa de mi vida cada día soy una persona más práctica en todo lo que hago, eso es lo que comparto, el que la gente no se haga bolas, cuáles son las formas más fáciles y mejores, qué te dará mejores resultados. Simplificarte la existencia es parte de vivir en excelencia”.

Desde su apertura en mayo de este año, “Puro Glow” suma casi 20 mil suscriptores y más de 200 mil reproducciones, una respuesta que ha sido sorpresiva para la también escritora y productora, al reconocer la oferta y nacimiento diario de contenidos en los medios virtuales que pelean por la fidelidad del público.

“La respuesta ha sido inmediata y muy positiva, estoy conmovida. Siempre hay una idea, una chispa inicial, la vi, la entendí y la compartí con quienes ahora son mi equipo de trabajo, no era algo que podía hacer sola. Tengo una confianza impresionante en mi instinto, mi intuición y brújula interior, definí que esto era lo que venía para mí”, explica Gloria que, en compañía de HombreMono Films en Guadalajara, y con Ana Laura Rascón y Priscila Faz de la Ciudad de México, lanzó su primer video el 2 de mayo, el cual suma a la fecha más de 67 mil reproducciones.

NUEVOS FORMATOS

Libertad total

Para Gloria Calzada aventurarse a los medios digitales ha sido un cambio natural que no le ha requerido añoranza ni clavarse en el pasado, por lo que ahora prefiere enfocarse en las ventajas que “Puro Glow” le proporciona.

“‘Puro Glow’ es un trabajo orgánico, toma vida propia, totalmente diferente a lo que he hecho antes. En YouTube las cosas gustan o no, la velocidad que toman no dependen de ti (…); ahora tengo tiempo para dedicarme a esto, ‘Puro Glow’ puede vivir paralelamente a otra actividad que haga, es un cambio delicioso; ahora todo depende de las horas que dedico, de mi esfuerzo y creatividad, es mi compromiso el contenido, todo esto es orgánico, puedes ver en tiempo real cómo reacciona el público ante esto”.

Si algo tenía muy claro Gloria Calzada sobre la estructura de este emprendimiento era la síntesis y claridad con la que abordaría los temas, haciendo gala de su facilidad de oratoria y precisión de mensajes sin caer en un diálogo laberíntico sin pies ni cabeza, decidiendo que cada tema expresado sería breve y directo sin adornos de por medio.

“Inicialmente no sabía que sería tres temas por episodio, me gusta el equilibrio que he logrado, creo que fluye bien, se abordan tres temas que no tienen que ver entre sí, no hay un hilo conductor y eso a la gente le ha gustado, eso es lo que importa, sobre la marcha iré haciendo las adecuaciones que sean apropiadas”.

-¿Cómo destacar en un mundo de contenidos digitales que se esfuerzan por acaparar la atención de un público definido por edad y gustos?

Para Gloria Calzada encasillarse a un target no es una opción y si bien algunos de sus temas van enfocados más a las mujeres por las experiencias que Gloria tiene y comparte, lo cierto es que mujeres de todas las edades y hasta los hombres han levantado la mano en aprobación a la propuesta de “Puro Glow”.

“No está dirigido a un público en especial, para mí la edad no tiene importancia, tiene importancia las afinidades que nos puedan unir independientemente del año en que nacimos. No le hablo a un solo un grupo, me niego a etiquetar”.

PLANES EN LISTA

Con la mira en la radio

Los deseos por regresar a la radio es una idea latente en Gloria Calzada, al revelar estar dispuesta a considerar las ofertas que le permitan ponerse ante los micrófonos. Paralelamente surge la oportunidad también de una nueva publicación editorial en donde aparezca el nacimiento de “Glow” y las nuevas experiencias laborales y personales de la también conductora de televisión.

“Comienzan a despertarse muchas oportunidades externas, hay que evaluarlas. Estoy con toda la atención a ‘Puro Glow’ para saber qué pasos siguen, saber de lo que quiere la gente. Quiero hacer radio, tengo una oferta para que ‘Puro Glow’ tenga una parte editorial, el libro ya lo estoy preparando, todo toma su tiempo”.