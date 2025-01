A veces no se trata de ganar, sino de lograr que la crítica observe los proyectos en los que toma parte. Así se siente el actor mexicano Diego Luna, quien aseguró que su nominación al Globo de Oro a Mejor actor de reparto en televisión por “La Máquina” es “muy especial”, ya que se trata de un proyecto “personal”, que es también un reconocimiento al trabajo de un equipo que le ha seguido a lo largo de buena parte de su carrera.

“Me siento muy feliz y muy ilusionado por lo que significa esta nominación. Significa que a ‘La Máquina’ le fue muy bien y tenemos la oportunidad de pararnos en esta alfombra roja y recordarles a ustedes que ese trabajo está ahí, que vale la pena verlo”, aseguró Luna desde la alfombra roja de la edición 82 de los Globos de Oro.

Diego Luna recordó que esta miniserie, que en Estados Unidos se distribuye en streaming en Hulu desde otoño, es un reconocimiento al trabajo de un gran equipo de productores, actores, escritores o maquillistas y que además ha sido para él proyecto personal al que le ha dedicado los últimos tres años.

“Se siente muy especial que (la nominación) sea con este proyecto tan personal, que hago con mi familia y con la gente que llevo filmando hasta 20 años”, indicó.

Luna dijo que de esta edición destacaría el trabajo de Javier Bardem, nominado en su misma categoría de actor de reparto por 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story'; Ebon Moss, que compite también por ese galardón por 'The Bear' y Adriana Paz, actriz mexicana, que ha trabajado en 'Emilia Pérez', el film con más premios esta noche, incluida la de mejor película.