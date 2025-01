La ceremonia de la edición número 82 de los Globos de Oro, la cual se realizó este domingo 5 de enero desde el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, bajo la conducción de la comediante Nikki Glaser, tuvo como grandes ganadoras de la noche a las películas “The Brutalist” y “Emilia Pérez”, así como a las series “Shōgun”, “Hacks” y “Baby Reindeer”.

Brady Corbet, director de “The Brutalist”, quien además ganó también a Mejor Dirección, en su discurso resaltó: “Agradezco a todos los presentes que una y otra vez estuvieron detrás de esta película y que la sostuvieron hasta el final. El corte final es del director y esto es controversial pero no debería serlo. A mí me dijeron que esta película no se iba a poder distribuir porque nadie iba a querer verla, que no era comercial, pero quiero comunicarles a los cineastas que las películas no existen sin los directores, así que a ellos hay que apoyarlos y levantarlos más”.

Además, el cineasta de 36 años, dedicó unas palabras de apoyo a Aubrey Plaza por el fallecimiento de su esposo, el guionista Jeff Baena.

Adrien Brody, quien ganó como Mejor Actor en una película dramática por “The Brutalist”, también estuvo muy conmovido tras obtener su reconocimiento. “Tengo mucho que decir, ‘The Brutalist’ es una historia sobre la capacidad humana para la creación. No hace mucho pensé que este momento ya no se me daría más (ganar un premio). Esta historia es el viaje de un personaje que tiene ecos en mi vida personal y familiar, les debo tanto a mi madre y mis abuelos por sus sacrificios. Para todas las personas que han vivido el fenómeno de la migración, espero que esta película les ayude a levantarse.

Mejor película comedia o musical. “Emilia Pérez” mantiene su paso como una de las preferidas de la crítica especializada. AFP/A. Sussman

Musical polémico

Por su parte, la Mejor Película de Comedia o Musical, “Emilia Pérez”, proyecto dirigido por Jacques Audiard que ha sido polémico desde su paso por Canes al ser un musical que habla sobre la violencia en México y que tiene como protagonista a la actriz española transgénero, Karla Sofía Gascón, también tuvo una noche inolvidable. Precisamente Karla fue la encargada de ofrecer el discurso final de la noche cuando la producción se alzó con dicho premio.

Portando un vestido naranja, dijo: “Elegí estos colores esta noche como el budismo porque tengo un mensaje para ustedes. La luz siempre gana sobre la oscuridad, nos pueden encarcelar, nos pueden golpear, pero nunca podrán quitarnos nuestras almas, existencias e identidades. Quiero decirles que alcen sus voces, que digan ‘soy quien soy y no quienes ustedes quieren que sea’”.

Por su parte y previamente, el director Jacques Audiard, al ganar también en la categoría de Mejor Película Internacional, resaltó que esta es una película sobre una hermandad de mujeres “en estos tiempos tan difíciles". Y espero que ‘Emilia Pérez’ sea una luz para ustedes y para nosotros, así como lo es una mujer tan poderosa como Karla Sofía Gascón”.

Además de Karla, Selena Gómez, Adriana Paz y Zoe Saldaña conforman también el elenco, cabe resaltar que esta última ganó a Mejor Actriz de Reparto por este filme. “Mi corazón está lleno de gratitud. Esta es la primera vez para mí (en ganar el Globo de Oro) y estoy bendecida de compartir este momento con todas mis compañeras (nominadas) que tienen un talento innegable, todas nos acompañamos y nos celebramos. Gracias Jacques por confiarme a ‘Rita’, el cual es un personaje que amo. Karla (Sofía) nadie más que tú pudo interpretar a ‘Emilia’, eres una mujer única”. “Emilia Pérez” también ganó a Mejor Canción Original por el tema “El Mal” de Clément Ducol Camille y Jacques Audiard.

Demi Moore ganó como Mejor Actriz por Comedia o Musical por “The Substance”. EFE/C. Brehman

Discursos memorables

No es una actriz superficial. La actriz estadounidense de 62 años, Demi Moore ganó su primer Globo de Oro gracias a su trabajo en “The Substance” en la categoría de Mejor Actriz por Comedia o Musical, destacando que se le había dicho en un momento de su carrera que solo sería una actriz superficial.

“Estoy en shock, desde 45 años hago esto. Y es la primera vez que gano algo como actriz, precisamente por ser actriz, estoy tan honrada y agradecida. Hace años alguien me dijo que era una actriz superficial y en ese momento pensé que no podría ganar algo relevante como esto, más que solo hacer películas exitosas en taquilla”.

Además, resaltó, “sentí que no tenía nada más qué hacer, así que estuve en un momento muy bajo, pero me llegó este guion estupendo y el universo me dijo… ‘no has terminado todavía’. Gracias a Margaret Qualley por ser mi otra mitad, no lo hubiera podido hacer sin ti”.

Y le dio un consejo a la gente que la estaba escuchando. “Cuando creemos que no somos lo suficiente, una mujer me dijo: ‘solo sé que nunca vas a ser suficiente, pero puedes saber de tu valor si dejas de medirte todo el tiempo. Celebro esto como algo que me recuerda que pertenezco a este mundo y que hago algo que me gusta tanto”.

Otros de los grandes discursos de la noche fue el de Sebastian Stann quien ganó como Mejor Actor en una Comedia o Musical por “A Different Man”. “Nuestra ignorancia y sentirnos extraños, no nos puede detener, tenemos que impulsar historias que sean incluyentes, este tipo de temas son delicados pero son reales y necesarios, no podemos temerles y ver hacia otro lado”. La cinta tiene como protagonista a un hombre con neurofibromatosis, de hecho, uno de los protagonistas es el británico Adam Pearson, que sí tiene esta condición.

Fernanda Torres, Mejor Actriz en una película de drama por “I’m Still Here”. EFE/C. Brehman

Muy inesperado

Fernanda Torres, actriz brasileña de 59 años ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz en una película de drama por “I’m Still Here”, ni ella misma sospechó que ganaría. “Fue un año increíble para las actuaciones femeninas, tantas actrices que están aquí y que admiro tanto. Quiero dedicarle este premio a mi mamá, estuvo aquí hace 25 años y esto es una muestra de que el arte puede mejorar la vida, incluso en momentos difíciles. Esta es una película que nos ayuda a pensar en tiempos difíciles como estos”.

Kieran Culkin, quien ganó como Mejor Actor de Reparto por “A Real Pain” cuyo guionista, director y protagonista es Jesse Eisenberg, reconoció en público la labor de su colega. “Estoy aquí porque Jesse escribió un guion maravilloso, además es un director fantástico, cualquiera que tenga la oportunidad de trabajar con él, hágalo.

“Wicked” obtuvo el Globo de Oro como Mejor Logro de Taquilla, sin embargo, no se entendió cuál fue el parámetro, puesto que “Intensamente 2” fue la cinta más taquillera del año. “Esto es para ustedes los fans que vinieron a las salas en un momento donde el pesimismo se apropia del mundo, pues ‘Wicked’ sigue haciendo arte”, dijo el director Jon M. Chu.

Mejor serie drama. La japonesa “Shogun” arrasó en sus categorías. AFP/A. Sussman

Series exitosas

Sin embargo, las series también tuvieron su momento protagonista como “Shōgun” que ganó a Mejor Serie, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto. Y “Hacks” no se quedó atrás al obtener el Globo de Oro a Mejor Serie de Comedia y Mejor Actriz para Jean Smart. Richard Gadd, protagonista y creador de “Baby Reindeer”, al ganar el premio a Mejor Miniserie, confesó: “Contar la complejidad humana empatiza con los demás, cualquier historia que se cuente bien, es universal”.