Este martes 10 de enero se realizará la entrega de los premios Globos de Oro 2023, una ceremonia en la que se reconoce a los mejor del cine y la televisión, y que regresa a las pantallas tras la pandemia y acusaciones por la falta de diversidad.

Los Globos de Oro 2023, la edición número 80, se llevarán a cabo en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California. Mientras que el evento será transmitido en Estados Unidos por medio de la cadena NBC o la plataforma de streaming Peackock, en México anteriormente podía verse mediante la señal de TNT, sin embargo, no aparece en la programación del día aunque sí podrá ser vista en el canal E!. Otra opción es seguir las actualizaciones a través de redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram.

La transmisión de los Globos de Oro 2023 está programada para iniciar alrededor de las 17:00 horas tiempo del centro de México.

Las nominaciones de los Globos de Oro 2023

Entre las cintas que destacan en estos Globos de Oro 2023 están "Los espíritus de la isla" ("The Banshees of Inisherin") con ocho nominaciones, incluyendo mejor película comedia o musical y mejor director para Martin McDonagh.

También compiten "Babylon", de Damien Chazelle; "Todo en todas partes al mismo tiempo" ("Everything Everywhere All at Once"); "Glass Onion: Un misterio de Knives Out" y "Triangle of sadness".

Estas son las principales nominaciones.

Nominaciones en cine en los Globos de Oro 2023

Mejor película, drama

"Avatar: El camino del agua"

"Elvis"

"Los Fabelman"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

Mejor película, musical o comedia

"Babylon"

"Los espíritus de la isla"

"Todo en todas partes al mismo tiempo"

"Glass Onion: Un misterio de Knives Out"

"El triángulo de la tristeza"

Mejor actor, drama

Austin Butler, "Elvis"

Brendan Fraser, "La ballena"

Hugh Jackman, "The Son"

Bill Nighy, "Living"

Jeremy Pope, "The Inspection"

Mejor actriz, drama

Cate Blanchett, "Tár"

Olivia Colman, "Imperio de luz"

Viola Davis, "La mujer Rey"

Ana de Armas, "Rubia"

Michelle Williams, "Los Fabelman"

Mejor actor, musical o comedia

Diego Calva, "Babylon"

Daniel Craig, "Glass Onion: Un misterio de Knives Out"

Adam Driver, "Ruido de fondo"

Colin Farrell, "Los espíritus de la isla"

Ralph Fiennes, "El menú"

Mejor actriz, musical o comedia

Lesley Manville, "Mrs Harris Goes to Paris"

Margot Robbie, "Babylon"

Anya Taylor-Joy, "El menú"

Emma Thompson, "Buena suerte, Leo Grande"

Michelle Yeoh, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson, "Los espíritus de la isla"

Barry Keoghan, "Los espíritus de la isla"

Brad Pitt, "Babylon"

Ke Huy Quan, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Eddie Redmayne, "El ángel de la muerte"

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett, "Pantera Negra: Wakanda por siempre"

Kerry Condon, "Los espíritus de la isla"

Jamie Lee Curtis, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Dolly De Leon, "El triángulo de la tristeza"

Carey Mulligan, "Ella dijo"

Mejor director

James Cameron, "Avatar: El camino del agua"

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Baz Luhrmann, "Elvis"

Martin McDonagh, "Los espíritus de la isla"

Steven Spielberg, "Los Fabelman"

Mejor película de habla no inglesa

"Sin novedad en el frente"

"Argentina, 1985"

"Close"

"La decisión de partir"

"RRR (Rise Roar Revolt)"

Mejor película de animación

"Pinocho de Guillermo del Toro"

"Inu-Oh"

"Marcel the Shell With Shoes On"

"El gato con botas: El Último Deseo"

"Red"

Nominaciones en televisión en los Globos de Oro 2023

Mejor serie dramática

"Better Call Saul"

"The Crown"

"La casa del dragón"

"Ozark"

"Severance"

Mejor actor, drama

Jeff Bridges, "The Old Man"

Kevin Costner, "Yellowstone"

Diego Luna, "Andor"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Adam Scott, "Severance"

Mejor actriz, drama

Emma D'Arcy, "La casa del dragón"

Laura Linney, "Ozark"

Imelda Staunton, "The Crown"

Hilary Swank, "Diario de Alaska"

Zendaya, "Euphoria"

Mejor serie musical o comedia

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Wednesday"

Mejor actor, musical o comedia

Donald Glover, "Atlanta"

Bill Hader, "Barry"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White, "The Bear"

Mejor actriz, musical o comedia

Quinta Brunson, "Primaria Abbott"

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"

Selena Gomez, "Only Murders in the Building"

Jenna Ortega, "Merlina"

Jean Smart, "Hacks"

Mejor miniserie o película para televisión

"Black Bird"

"Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

"The Dropout"

"Pam and Tommy"

"The White Lotus"

Mejor actor de miniserie o película para TV

Taron Egerton, "Black Bird: confesiones de un asesino"

Colin Firth, "La escalera"

Andrew Garfield, "Por mandato del cielo"

Evan Peters, "Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer"

Sebastian Stan, "Pam & Tommy"

Mejor actriz de miniserie o película para TV

Jessica Chastain, "George & Tammy"

Julia Garner, "Inventando a Anna"

Lily James, "Pam & Tommy"

Julia Roberts, "Gaslit"

Amanda Seyfried, "The Dropout"

Películas con más nominaciones en los Globos de Oro 2023

"Los espíritus de la isla" - 8

"Todo en todas partes al mismo tiempo" - 6

"Babylon" - 5

"Los Fabelman" - 5

"Elvis" - 3

"Pinocho de Guillermo del Toro" - 3

"Tár" - 3

