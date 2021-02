Globos de Oro 2021: Netflix se apodera de las nominaciones

Beverly Hills se prepara para recibir este 28 de febrero la edición número 78 de los premios Golden Globes, que como cada año, marcan el arranque de la temporada de premios a los mejor de la industria del cine y la televisión. Las nominaciones y ganadores nos ofrecen además una pista de quienes podrían coronarse en el Oscar, lo que vuelve a esta velada una muy especial.

La ceremonia, que este año será conducida por Tina Fey y Amy Poehler, es organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y se entregan galardones en 25 categorías (14 de cine y 11 de televisión), en donde se premian actores, actrices, directores y producciones. Además de la entrega de las estatuillas, en la ceremonia se hará un reconocimiento especial a la trayectoria de la icónica actriz Jane Fonda con el Premio Cecil B. DeMille; mientras que Norman Lear recibirá el premio Carol Burnett .

¿Quiénes parten como favoritos? Sin duda la primer producción que destaca es “Mank”, película de Netflix que obtuvo la mayor cantidad de nominaciones (seis) en la que destacan sus postulaciones por Mejor película, Actriz de reparto (Amanda Seyfried), Actor (Gary Oldman) y Director (David Fincher). Los otras cintas que alcanzaron mayor número de menciones fueron “The Trial of the Chicago 7” (cinco), “The Father” (cuatro), “Nomadland” (cuatro) y “Promising Young Woman” (cuatro).

En la categoría a Mejor película, “Mank” competirá con “The Father”, “Nomadland”, “Promising Young Woman” y “The Trial of the Chicago 7”. Para la de Actriz en película de drama, la disputa estará entre Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”); Andra Day (“The United States vs Billie Holiday”); Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”); Frances McDormand (“Nomadland”) y Carey Mulligan (“Promising Young Woman”). En el campo de Actor en película de drama, la batalla la disputarán Sacha Baron Cohen (“Borat Subsequent Moviefilm”); James Corden (“The Prom”); Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”); Dev Patel (“The Personal History of David Copperfield”) y Andy Samberg (“Palm Springs”).

La mayor cantidad de nominaciones del rubro series las obtuvieron “The Crown” (seis), “Schitt’s Creek” (cinco), “Ozark” (cuatro), “The Undoing” (cuatro), “The Great” (tres) y “Ratched” (tres).

Respecto de Mejor actriz en serie de drama, la estatuilla estará entre Olivia Colman, Jodie Coman, Emma Corren, Laura Linney. En el mismo rubro, Actor en series, se disputará el premio entre: Jason Bateman, Josh O’Connor Bob Odenkirk, Al Pacino y Matthew Rhys.

Hay tres elementos clave para disfrutar más esta entrega:

Netflix arrolla en cine y televisión

Cada edición de los Golden Globes tiene producciones “dominantes”, y en esta ocasión tanto en televisión como en cine el gran “ganón” es Netflix. Por un lado la sorpresa viene de la mano de “Mank”, la cinta en blanco y negro que sirve como semi-biografía de Herman J. Mankiewicz, el guionista de “Ciudadano Kane”.

Lo que no sorprende tanto es el dominio de “The Crown”. La serie que examina la realeza británica mantiene alto el listón.

Las mujeres directoras mandan

En cine, la categoría a Mejor director cuenta con tres mujeres: Regina King, Chloé Zhao y Emerald Fennell, frente a dos hombres. No es un detalle menor, pues es la primera vez en la historia que esto sucede en los Globos de Oro.

Emerald Fennell además de dirigir, actúa, pues encarna a Camilla Parker Bowles en “The Crown”.

“Hamilton”, un fenómeno sin fronteras

En Estados Unidos la fascinación por “Hamilton” no conoce de límites. Comenzó como una obra de teatro en Broadway, luego se convirtió en la carta de presentación de Disney Plus y ahora llegará a los Golden con las nominaciones a Mejor musical/comedia y a Mejor actor para su protagonista, para Lin-Manuel Miranda.

