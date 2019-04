Geraldine Bazán comparte foto en bikini y divide opiniones

Geraldine Bazán compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en bikini disfrutando de las vacaciones en el mar.

La actriz cuestionó a sus seguidores cuáles eran sus planes en estas vacaciones de Semana Santa, lo que dividió opiniones:

"Oficialmente empiezan las vacaciones de #SemanaSanta que planes tienen", preguntó.

Y aunque algunos usuarios sólo halagaron su figura o bromearon con que "tocaba lavar los trastes", otros criticaron a Geraldine.

"Estar en Oración y con Dios. Semana Santa como su nombre lo indica es una semana que debe ser Santa no es de diversión si no se conmemorar y recordar que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados". "No es de tiempo de playa hay que vivir más de lo espiritual que de lo carnal enseñemos a los hijos a honrar a Dios orando no yendo de fiesta y diversión en Semana Santa". "Visitar las 7 iglesias. Hacer el viaje crucis, y rezar en familia. La oración es la fuerza y lo que nos sostiene", fueron algunos de los comentarios.

Recientemente la actriz colgó una sexy instantánea del 2016 en la que se muestra en ropa interior.

