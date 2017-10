Garbage, potencia sonora intacta

La agrupación conformada por Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker, Eric Avery y Butch Vig, forman parte de la cartelera para el Festival Coordenada de este año. En entrevista con el baterista, Butch Vig, nos cuenta los planes para este concierto y por qué les entusiasma tanto ser parte de este festival. El músico comenzó recordando la última vez que pisaron la República Mexicana.

“El año pasado estuvimos en México, tuvimos una larga y maravillosa relación con nuestros fans en este país, siempre nos presentamos ahí, con cada tour, con cada álbum que lanzamos, siempre volvemos. Nosotros sabemos que tenemos una audiencia increíble en México, por esto nos encanta ir ahí a tocar, pero también, nos gusta ir porque amamos la cultura mexicana. Estuvimos ahí en el verano con el tour que realizamos con Blondie, y el último show de éste lo hicimos en Ciudad de México, y fue fantástico cerrar ahí. Entonces, todo esto nos indica que el próximo concierto será genial, estamos ansiosos por estar ahí en unas semanas”.

Listos para experiencia tapatía

Garbage planea llegar a Guadalajara una noche antes del Coordenada, por lo que “tendremos algo de tiempo para pasarlo en la ciudad, yo realmente espero poder salir y dar una vuelta, es una ciudad que nos gusta mucho”. Por otro lado, si bien se encuentran entusiasmados por el concierto, porque “parece ser un festival grande, estaba revisando la cartelera y habrá muchos grupos importantes, por lo que espero que habrá una gran conmoción al respecto, así que por ese lado estamos emocionados”, aún no tienen preparado su set-list, aunque, Butch Vig se aventura a adivinar qué estarán presentando.

“Todavía no estamos seguros de lo que estaremos tocando, todavía no hemos tenido algún ensayo para esa ocasión precisamente... Supongo que tocaremos una nueva canción que lanzamos en el verano, 'No Horses', seguro la tocaremos. Es una canción que pienso que será ideal para el festival, es la oportunidad de presentarla en vivo ante nuestros fans, así que seguro la incluiremos. Fuera de esta canción no sé qué tocaremos, estoy seguro que elegiremos canciones de los seis álbumes, eso espero yo”.

La dificultad de prepararse para un festival radica en que poseen poco tiempo para estar en el escenario, sin embargo, ellos encuentran el lado positivo: la oportunidad de crear un ambiente diferente al que suelen proponer en sus propios conciertos. “Somos conscientes que no tendremos dos horas de concierto para nosotros, así que tenemos que condensar el set, usualmente tocamos algunas de las canciones clave de cada álbum, y probablemente así sea esta vez. Algunas cuantas del último disco ´Strange Little Birds’, y del álbum antes de éste. Normalmente nos gusta presentar más de nuestras canciones oscuras, que son un poco más lentas, especialmente cuando son nuestros propios shows, porque nos gusta poner una atmósfera así. Sin embargo, en los festivales es diferente, tenemos que mantener el ritmo... por esto algunas veces decidimos agregar o quitar canciones justo antes de salir al escenario, Shirley suele decir ‘quiero cantar esto’, ella tiene la última palabra”.

Con las sorpresas entre manos

Pese a que aún no están seguros de qué presentarán, o si habría fuertes posibilidades de cambiar algunas canciones, Butch Vig está seguro de una cosa, él presentará algo diferente: “Una cosa que los fans seguro encontrarán interesante es que he estado tocando una batería electrónica, la he estado usando en el estudio de grabación, y he decidido traer ese set, entonces para mí esto es muy interesante, porque toco batería usualmente acústica, y ésta es totalmente digital, el sonido es sorprendente y me la oportunidad de cambiar los sonidos de la batería de canción a canción, entonces podemos crear sonidos bastante diferentes que no se pueden lograr con la acústica”.

20 años de Version 2.0

Actualmente, Garbage se encuentra “trabajando paulatinamente para un nuevo álbum” y a su vez, preparan para 2018 “un tour para celebrar los 20 años desde que lanzamos ‘Version 2.0’, seguro iremos a México también”.

Por otro lado, Butch Vig también trabaja en el soundtrack de la película “Puppy Love”, en compañía con otros músicos como la cantante LP (Laura Pegolizzi): “el film es bastante ecléctico y negro, y es cool porque le daremos canciones que son bastante diversas”.