"Ganando como siempre": dice Belinda cuando le preguntaron por Nodal

En una noche especial para la cantante Belinda, en la que estrenó a su público el video de su nuevo sencillo "Cactus", confesó durante la entrega 2024 de los TikToks Awards no sentirse dolida, a pesar de las indirectas que hay en esta canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Fue en un foro de Televisa San Ángel en donde nuevamente se realizó esta ceremonia para premiar a los mejores creadores de contenido de esta red social: TikTok y los anfitriones de la noche fueron Belinda y JuanPa Zurita.

Pero el arranque de la fiesta de este miércoles fue con la presentación musical de la cantante y actriz de 34 años, quien llegó con el cabello verde y muy ad hoc con la temática de su video, con estilo ranchero: sombrero, una gabardina de piel y ropa del mismo material.

De esta manera, con el acompañamiento de varios músicos y la escenografía haciendo alusión a un desierto fue como Belinda cantó por primera vez este corrido tumbado, teniendo como público a varios influencers y celebridades de redes sociales.

Ante una letra muy directa para su ex prometido, Christian Nodal, fue Zurita quien le preguntó a su comáñera que si se sentía dolida, debido al tipo de contenido que tiene la canción, "¿estás bien?", agregó él, a lo que ella respondió:

"Es dolido (el tema), pero estoy perfecta, ganando como siempre", señaló la artista, mientras que Juanpa le contestó "me gustó esto del pelo verde, ¿por qué no me avisaste? Para yo participar", dijo él, quien casi al final del evento se pintó la cabellera del mismo color.

Ante esta participación. los espectadores reaccionaron y dieron su punto de vista de esta nueva faceta de la vocalista, al dar opiniones como las siguientes:

"Dijo, si Peso Pluma le fue bien, ¿por qué a mí no?", "le hubiera puesto NOpAL", "toda una dama, hasta para sacar ese dolor lo hizo con clase", "corridos sin caer en lo vulgar, mujer siempre me me dejas impactado, eres arte", "el género sólo fue para darle en la torre a ya saben quién", "a facturar como Shakira".

En esta lluvia de premios hubo risas y sorpresas para los jóvenes influyentes de la red social china, como la misma Belinda, quien ganó el premio de Fashion Icon para lo cual dijo lo siguiente:

"Desde siempre me ha encantado la moda, siempre me he involucrado en las tendencias y como una vez dije algunos años: ¡siempre imponiendo moda para todas las niñas!"

Wendy Guevara ganó como Trend del año: "Ya iba al baño, mil gracias a todos mis seguidores, familia, amigos, Las Perdidas, que Dios los bendiga y también las de la comunidad trans podemos”.

Mientras que Yeri Mua se llevó el premio a Artista revelación del año por lo que agradeció a sus seguidoras: "son unas ch**gonas, gracias a mis papás, gracias al reggaetón mexicano por abrirme una puerta que está llena de talento".

Bellakath triunfó por Canción del año por "Y yo me pego", por lo que declaró: "No sólo es un logro mío, sino para el reggaetón mexicano porque ha estado creciendo y también para las mujeres que también podemos y somos poderosas".

En la gala hubo otros actos musicales, como el del colombiano Camilo, quien cantó junto a su esposa Evaluna, después Yandel puso a bailar a todos con Danny Ocean, quien fue el Artista del año.

No te vayas sin leer: Conoce la vez que censuraron una canción de Belinda en Argentina

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal oficial de WhatsApp

FA