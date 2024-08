En el evento Future Games Show 2024 se presentaron varios videojuegos nuevos que llegarán este mismo año y a principios del 2025. Este evento está centrado en los títulos de editores pequeños o estudios indies. Cada videojuego se presentó con su respectivo tráiler y aquí te traemos un resumen de cada uno de ellos.

Mars Attracts es un juego de gestión de parques temáticos ambientado en Marte y estará disponible en 2025 para PC por medio del acceso anticipado de Steam.

SPINE - This is Gun Fu es un juego de acción para un sólo jugador, disponible para PS5, Xbox y PC, saldrá en 2024, pero no hay fecha específica confirmada.

The Explorator es un videojuego que mezcla la jugabilidad de los FPS y una ambientación de fantasía y estará disponible muy pronto, pero aún no se ha anunciado una fecha.



Sid Meier’s Civilization VII mostró un tráiler narrado por Gwendoline Christie. El juego saldrá el 11 de febrero de 2025 y llegará a PS4, PS5, Xbox, PC y Switch.

Black Myth Wukong salió este 20 de agosto de 2024 y está inspirado en la novela china Journey to the West (Un viaje al Oeste) por Wu Cheng'en, escrita en 1952. Está disponible para PS5, Xbox y PC.

Croak es un desafiante juego de plataformas de precisión con mecánicas simples e innovadoras. Estará disponible para PC, pero aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento.



Monaco 2 es un videojuego de atracos y presentó su primer tráiler con gameplay, que llegará a PC en 2025.

Zerospace es un juego de RTS de ciencia ficción que saldrá pronto para PC, pero no hay una fecha exacta.

WILL: Follow The Light es un juego de aventura narrativa en primera persona y llegará próximamente en 2025 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Greedfall II: The Dying World es un nuevo gameplay de este RPG de mundo abierto. Estará disponible con un acceso anticipado el 24 de septiembre de 2025 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Akimbot es un juego de plataformas inspirado en Ratchet and Clank, saldrá el 29 de agosto de 2024 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Phantom Line es un shooter cooperativo que está ambientado en una Europa postnuclear, donde se tendrán que cazar anomalías. Se espera que salga pronto, pero aún no se ha confirmado una fecha de lanzamiento.



Caravan SandWitch es un juego de aventura y exploración en un mundo abierto, estará disponible el 12 de septiembre para PS5, PC y Switch.



Metaphor: ReFantazio saldrá el 11 de octubre de 2024 para PC, Playstation y Xbox.

Monster Hunter Wilds estará disponible para PS5, Xbox Series X/S y PC en 2025.

Dragon Age: The Veilguard saldrá a finales de este año para PlayStation, Xbox y PC.

Fable estará disponible en 2025 para Xbox Series X/S y PC.

Rogue Waters es un juego táctico al estilo roguelike por turnos. Estará disponible el 30 de septiembre de 2024 para PC.

Dimensionals es un RPG por turnos con elementos roguelite, saldrá en 2024 para PC, aunque no hay una fecha exacta.

Bloom Town: A Different Story es un JRPG narrativo que combina combate por turnos y mecánicas de RPG social. Estará disponible el 24 de septiembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Switch.



All on Board es un juego de realidad virtual para Metal Quest y estará disponible en 2024, pero aún no se sabe la fecha exacta.

Exoborne es un shooter táctico multijugador ambientado en un escenario apocalíptico que ha sido destruido por las fuerzas de la naturaleza. Saldrá pronto para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.



Faaast Penguin es un juego multijugador de carreras free to play. Estará disponible para PS5, Xbox Series X/S, PC y Switch, saldrá en septiembre de 2024, pero aún no se sabe el día exacto.



Lost Skies es un videojuego de supervivencia cooperativa para 1-6 jugadores en un mundo abierto, saldrá en PC en 2024, aunque no hay una fecha exacta.

Maui the Shapeshifter es un videojuego de metroidvania (que es un subgénero de acción-aventura basado en un concepto de plataformas no lineal). Estará disponible para PC. Aunque aún no se sabe la fecha exacta.

Atomfall es un videojuego de supervivencia ambientado en Yorkshire después de un desastre nuclear. Saldrá en marzo de 2025 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Worshippers of Cthulhu es un juegos de construcción de ciudades inspirado en Cthulhu, y la fecha de lanzamiento es el 21 de octubre de 2024 para PlayStation, Xbox y PC.



The Spirit of Samurai es un juego de metroidvania de desplazamiento lateral que saldrá en otoño de 2024 para PC y después en consolas, aún no hay una fecha exacta.

Starship Troopers: Extermination estará disponible el 11 de octubre de 2024 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Los Pingheros es un juego de lucha de pingüinos que saldrá próximamente para PlayStation, Xbox, PC y Switch, aunque aún no hay una fecha confirmada.

Bionic Bay es un juego de plataformas y rompecabezas que estará disponible en 2025 para PC.

Echoes of Mystralia es RPG de acción roguelite y estará disponible próximamente para PC.

Nightmare House: Reimagined es una versión creada del mod de terror de Half-Life 2 Nightmare House 2. Estará disponible como un juego independiente y saldrá para PC en 2025.



God Save Birmingham es un videojuego de supervivencia zombi que saldrá para PC, pero no se ha anunciado la fecha de lanzamiento.



Lost Eidolons: Veil of the Witch es un juego de rol táctico roguelite que llegará en noviembre con acceso anticipado. Estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Sunset Hills es un juego donde un perro novelista se embarca en un viaje por el mundo y ya está disponible para PC, pero para consolas saldrá próximamente.

One-Eyed Likho es un juego de aventura de terror en primera persona y está inspirado en los cuentos de hadas eslavos. Estará disponible próximamente para PC.

Retrieval es un juego de aventura de terror, estará disponible próximamente para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Otros títulos que aparecieron en el Future Games Show son los siguientes:

Tormenture saldrá en 2024 para PC.

saldrá en 2024 para PC. Swap Meat estará disponible próximamente para PC.

estará disponible próximamente para PC. Sea Power llegará pronto para PC.

llegará pronto para PC. Dwarven Realms es un juego que saldrá el 27 de septiembre de 2024 para PC.

es un juego que saldrá el 27 de septiembre de 2024 para PC. Stormforce llegará en 2024 para PC.

llegará en 2024 para PC. DFUSE es un juego que combina los FPS y MOBA, saldrá el 24 de octubre para PC.

es un juego que combina los FPS y MOBA, saldrá el 24 de octubre para PC. Dark Sky saldrá el 24 de septiembre de 2024 para PC.

saldrá el 24 de septiembre de 2024 para PC. Endzone 2 es un simulador de supervivencia y saldrá el 26 de agosto para PC.

es un simulador de supervivencia y saldrá el 26 de agosto para PC. Projected Dreams estará disponible a inicios del próximo año para PC.

estará disponible a inicios del próximo año para PC. Haunted Paws llegará muy pronto para PC, pero para PlayStation y Xbox aún no se sabe la fecha de lanzamiento.

llegará muy pronto para PC, pero para PlayStation y Xbox aún no se sabe la fecha de lanzamiento. Necro Story saldrá en septiembre de 2024 para PlayStation, Xbox y PC.

saldrá en septiembre de 2024 para PlayStation, Xbox y PC. Swordai estará disponible para PC.

estará disponible para PC. Section 13 llegará a inicios de 2025 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

llegará a inicios de 2025 para PS5, Xbox Series X/S y PC. The Stone of Madness saldrá a inicios de 2025 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

saldrá a inicios de 2025 para PS5, Xbox Series X/S y PC. Beyond the Galaxyland estará disponible el 24 de septiembre de 2024 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

estará disponible el 24 de septiembre de 2024 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. SteamWorld Heist II llegará a PS5, Xbox Series X/S, PC y Switch. Aún no hay una fecha confirmada.

llegará a PS5, Xbox Series X/S, PC y Switch. Aún no hay una fecha confirmada. PVKK saldrá en 2025 para PC.

saldrá en 2025 para PC. Squirrel with a Gun estará disponible el 29 de agosto para PS5, Xbox Series X/S, PC y Switch.



Recuerda que si quieres ver la retransmisión del Future Games Show 2024 lo puedes ver en Youtube y X.

