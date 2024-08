El Opening Night Live es un evento abre la feria de videojuegos que se celebra en el centro de convenciones de Koelnmesse de Colonia, Alemania. En las dos horas que duró la retransmisión, pudimos ver las novedades que tuvieron preparadas las compañías.

Se mostraron muchos anuncios y tráileres, por lo que a continuación te mostramos un pequeño resumen por si te perdiste la gala.

LEE TAMBIÉN: Los tres estrenos que no te puedes perder hoy en Netflix

Borderlands 4 mostró un tráiler y un logo, además de la fecha de estreno, que será en 2025 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Call of Duty: Black Ops 6 mostró por primera vez la campaña de su videojuego y llegará el 25 de octubre de 2024. Mientras tanto, puedes ver los casi siete minutos de jugabilidad de la misión “Most Wanted”.

 

Se mostró el tráiler de Goat Simulator Remastered que llegará a Xbox Series X/S, PS5 y PC, está prevista a lanzarse en 2024.

Persona 3 Reload mostró el tráiler de su DLC como parte del Episodio Aigis-La respuesta- y saldrá el 10 de septiembre y estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Dying Light: The Beast no será un DLC, sino que será un nuevo videojuego de zombis dentro del mismo universo del juego, durará unas 20 horas y está enfocado en un sólo jugador.

 

Black Myth Wukong presentó su nuevo tráiler que ya está disponible a partir del 20 de agosto de 2024 para PS5 y PC.

Dragon Ball: Sparking! Zero mostró un tráiler y saldrá el 11 de octubre de este mismo año para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Se mostró un tráiler de King of Meat y estará disponible para PS5, Xbox Series X/S, PC y Switch.

Lynked: Banner of the Spark mostró un tráiler oficial en el que se menciona la fecha de lanzamiento, que está prevista para el 22 de octubre de 2024.

 

Don’t Nod enseñó su nuevo juego llamado Lost Records: Bloom & Rage y mostró su primer gameplay y la fecha de lanzamiento, que será en dos episodios y el primero llegará el 18 de febrero y el segundo el 18 de marzo de 2025. Estará disponible para PS5, Xbox Series X/S y PC.

 

No More Room in Hell 2 presentó el tráiler de su juego de zombis y promete traer un modo cooperativo para ocho jugadores, aunque aún no se sabe la fecha de estreno.

 

Warhammer 40,000: Space Marine 2 mostró un tráiler, además de anunciar la fecha prevista, que saldrá el 9 de septiembre de 2024 y estará disponible para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Se ha anunciado que Path of Exile 2 saldrá el 15 de noviembre de este mismo año para Xbox Series X/S, PS5 y PC.

Dune: Awakening mostró un extenso gameplay de los distintos sistemas y mecánicas como exploración, vehículos, personalización, etc., y será lanzado en los primeros meses del 2025 a PC, después llegará a PS5 y Xbox Series, aunque aún no hay fecha para estos.

 

Reanimal, el nuevo juego de Tarsier, mostró su gameplay y se podrá jugar en solitario o en cooperativo. Además de mencionar que llegará a PS5, Xbox Series y PC.

 

Genshin Impact informó que el videojuego llegará gratis a Xbox Series X/S el 20 de noviembre. Además mostró un tráiler de la última actualización.

Monster Hunter Wilds enseñó un nuevo tráiler con cinemáticas y un gameplay, estará disponible para Xbox Series X/S, PS5 y PC.

 

Fatal Fury: City of the Wolves presentó un tráiler y anunció que estará disponible el 24 de abril de 2025 para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Monument Valley 3 mostró un tráiler y anunció que estará disponible exclusivamente para Juegos Netflix el 10 de diciembre de 2024, además de que Monument Valley llegará el 19 de septiembre de 2024 y Monument Valley 2 el 29 de octubre de 2024.

Sid Meier’s Civilization VII mostró su primer tráiler gameplay y confirmó la fecha de lanzamiento y llegará el 11 de febrero del próximo año.

Starfield anunció dos novedades, la primera es que la actualización gratuita de Rev-8 salió la misma noche del Opening Night Live. La segunda es que el DLC de su historia, Shattered Space, saldrá el 30 de septiembre de este mismo año para Xbox Series y PC.

The REV-8 drives, jumps, shoots, and can even mine for resources - and it's Vasco-approved ��



Get yours from your favorite city's ship services technician! Available as part of tonight's free update. #Starfield pic.twitter.com/EF9dS0Ndwv— Starfield (@StarfieldGame) August 20, 2024

Marvel Rivals ha revelado su fecha de estreno: el 6 de diciembre para PS5, Xbox Series X/S y PC, además de que el Capitán América y el Soldado del Invierno se unen a la lista de superhéroes.

 

Secret Level es una antología de cortos de animación basados en videojuegos, llegará de la mano del director Tim Miller y se estrenará en Prime Video el 10 de diciembre con 15 episodios.

Welcome to Secret Level, a revolutionary gaming anthology series, premiering December 10. pic.twitter.com/j8cbY3Ola6— Prime Video (@PrimeVideo) August 20, 2024

Age of Mythology: Retold enseñó un tráiler y la fecha de lanzamiento, que será el 4 de septiembre de 2024 para Xbox Series X/s y PC.

TowerBorne presentó un tráiler en el que se muestra un mundo en ruinas lleno de monstruos y el personaje tendrá que enfrentarse a estos para proteger a los suyos y enfrentarse al mal. Estará disponible para Xbox Series X/S y PC el 10 de septiembre de 2024.

Kingdom Come Deliverance 2 mostró su primer gameplay, este videojuego de rol medieval será lanzado el 11 de febrero de 2025.

 

El nuevo videojuego de Batman: Arkham Shadow mostró el primer tráiler de su gameplay y será exclusivo de realidad virtual que llegará a Meta Quest 3. La fecha está prevista para octubre de 2024.

Little Nightmares III enseñó un tráiler que se centra en la cooperación entre los dos personajes, aún no tiene fecha de lanzamiento, pero se sabe que llegará para PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S y Switch.

In the darkest of places, you ought to think twice before letting a friend down. #LittleNightmares III is coming to PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, and PC in 2025. https://t.co/sbF3ceAxwd pic.twitter.com/L5ygd29Qkz— Little Nightmares III (@LittleNights) August 20, 2024

Los creadores de la saga FAR, han anunciado su nuevo videojuego: Herdling en el que se podrá jugar desde la perspectiva de un pastor que, con un grupo de animales, tendrá que resolver diferentes rompecabezas y avanzar por varios escenarios. Saldrá en 2025, pero aún no se sabe en qué plataformas, por el momento sólo es en PC.

 

Peter Molyneux anunció su nuevo proyecto: Masters of Albion. Será un videojuego de estrategia que mezcla gestión de recursos, de civilización y acción, además de contar con un sistema de control con una mano divina que recuerda a Black and White. Aún no tiene fecha de lanzamiento.

Unknown 9: Awakening mostró un tráiler live action para anunciar la fecha de estreno, llegará el 18 de octubre PS4, PS5, PC, Xbox One y Xbox Series X/S.

 

Diablo IV: Vessel of Hatred ha mostrado un nuevo tráiler que se centra en los mercenarios, además de mostrar escenas de jugabilidad de este tipo de personajes. La fecha de lanzamiento es el 8 de octubre de 2024. Estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

 

The First Berserker: Khazan mostró un increíble gameplay en el que se muestran los intensos combates, aunque no se ha mencionado la fecha, pero se espera que sea a inicios de 2025. Estará disponible para PS5, Xbox Series X/S y PC.

 

El nuevo juego de Indiana Jones and the Great Circle no será exclusivo de Xbox, sino que se estrenará primero en Xbox Series X/S y PC el 9 de diciembre y, más tarde, llegará a PS5 en primavera de 2025.

 

Mafia: The Old Country será una precuela de acción en un mundo abierto y se ambientará en Sicilia a principios del siglo XX, donde nos llevará a descubrir los orígenes de la organización criminal. Llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC.

 

LEE TAMBIÉN: Conoce la nueva película de Pedro Almodóvar con Julianne Moore y Tilda Swinton

Recuerda que la retransmisión del Opening Night Live lo puede ver en Youtube, X.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

GG