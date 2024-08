Gamescom 2024 confirma el anuncio de novedades en el Open Night Live

La Gamescom 2024 cada vez está más cerca y sigue saliendo a la luz más información sobre este gran evento. La gala inaugural será el 20 de agosto a las 8:00 pm hora española (1:00 pm hora de México) y tendrá una duración de dos horas.

Geoff Keighley ha hecho un anuncio en sus redes sociales en el que muestra que otros juegos aparecerán en la conferencia, entre ellos están Call of Duty: Black Ops 6, Monster Hunter Wilds, Marvel Rivals, Dune Awakening, Indiana Jones and the Great Circle y Sid Meier’s Civilization VII. Además, ha mencionado que habrá noticias sobre nuevos juegos.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 13, 2024

También se ha comentado sobre la aparición del nuevo juego de Tarsier Studios, el tráiler de Kingdom come: Deliverance 2 o el primer gameplay de Lost Records: Bloom & Rage. De igual modo, se especula que se mostrará un título inédito de la desarrolladora de videojuegos, Don’t Nod.

Por último, se cree que la colección remasterizada de Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered, que se encontró el logo hace unas pocas semanas, junto con las figuras de Kain y Raziel podrían anunciarse de manera oficial en la Gamescom 2024.

Legacy of Kain: "Soul Reaver I & II Remastered" branding seen at SDCC https://t.co/IjCLDVEEpN pic.twitter.com/WCS94tUl1u— Wario64 (@Wario64) July 25, 2024

Otra de las noticias importantes fue que la editora española Meridiem Games comunicó que Neon Blood estará presente en el evento y los jugadores podrán ver una estética pixelart para los personajes, además de entornos modelados en 3D con efectos visuales modernos.

Neon Blood es un videojuego de rol desarrollado por ChaoticBrain Studios y publicado por Meridiem Games y Astrolabe Games. Este juego tiene una ambientación futurista y ciberpunk que transcurre en el año de 2053, protagonizado por un detective. Combina un sistema de combate por turnos tipo JRPG y mecánicas de exploración e investigación.

Por ahora, sólo queda esperar hasta el 20 de agosto para ver las novedades que nos traerá el mundo de los videojuegos para los próximos meses.



