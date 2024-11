Game of Thrones estaría llegando a los cines según esta información

Medios como Deadline y The Hollywood Reporter, han revelado una noticia que muchos entusiastas de Game of Thrones habían esperado durante años: el universo de Westeros se dirige hacia la gran pantalla. De acuerdo con lo informado por The Hollywood Reporter, la empresa ha iniciado el desarrollo de una película. Aunque el proyecto se encuentra en sus fases iniciales y aún no cuenta con un guionista, director ni elenco confirmado, representa un avance significativo en la expansión de uno de los universos televisivos más queridos de la última década.

Por ahora el siguiente proyecto que se encuentra en cuenta regresiva para su estreno es “El caballero de los siete reinos”, que se ambienta 100 años antes de los acontecimientos de “Game of thrones” por lo que se considera una precuela, pero a la vez se encuentra un siglo después de los sucesos de “La casa del dragón”, así que podremos saber lo que sucedió en el medio.

¿Qué veremos en A knight of seven kingdoms?

Este nuevo universo de Game of thrones explora las andanzas de la dupla compuesta por Sr Duncan el Alto un valiente caballero y Egg, su pequeño escudero, juntos enfrentan batallas contra sus enemigos mientras llevan a cabo peligrosos hazañas en su viaje a través de todos los reinos; vale la pena mencionar que en esta época la familia Targaryen aún ostenta el trono de hierro y el recuerdo del último dragón sigue vivo.

Esta serie se distinguirá de las otras dos por su tono muy distintivo además de que se espera sea una entrega corta con 6 episodios, sin embargo la regla que ha regido hasta el momento el universo de Game of thrones prevalece "nadie está verdaderamente a salvo en Westeros".

Desde la conclusión de la serie en 2019, HBO y Warner Bros. han experimentado varios cambios en su estructura y en sus estrategias de contenido. En los últimos años, HBO ha mostrado una mayor disposición a combinar cine y televisión, impulsando adaptaciones y contenidos interconectados, como The Penguin, que expande la narrativa de The Batman, así como la próxima serie basada en Dune. Con la realización de esta película de Game of Thrones, Warner Bros. busca aprovechar la creciente demanda de universos ampliados en la gran pantalla.

La expansión del universo comenzó con varios spin-offs en desarrollo tras la finalización de la serie. Uno de los más exitosos es House of the Dragon, una precuela centrada en la Casa Targaryen, ambientada 200 años antes de los eventos de Game of Thrones. Estrenada en 2022, esta serie narra el conflicto civil de la familia Targaryen, conocido como la Danza de los Dragones, y ha sido renovada para una segunda temporada.

